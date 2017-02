Roste zájem o malé úvěry na rekonstrukce: Nejčastěji Češi investují do kuchyní a koupelen

Stavební spoření zůstává již tradičně oblíbenou volbou spořícího produktu. Podle statistik Českomoravské stavební spořitelny lidé v České republice nejraději investují do nové kuchyně a koupelny. Jaké jsou novinky v oblasti spoření? A které trendy lze očekávat do budoucna?

Český bytový fond je velmi zastaralý

Tři čtvrtiny českého bytového fondu jsou starší než 20 let, polovina dokonce přes 40 let. I z tohoto důvodu se chystá až dva miliony domácností na celkovou rekonstrukci bydlení v následujících letech. ČMSS jakožto největší česká stavební spořitelna předpokládá rostoucí zájem ze strany klientů a to právě o malé úvěry, které se z pravidla pohybují okolo 400 000 korun.

Když služby, tak komplexní

Dochází také k nárůstu zájmu o doplňkové služby, například investiční životní pojištění, rizikové životní pojištění nebo pojištění majetku a odpovědnosti. Klienti vyžadují individuální přístup a komplexní zajištění finančních produktů. Proto je velmi populární právě zajištění doplňkových služeb mimo samotné spoření.

Je třeba porovnávat

Zvažujete-li některý z úvěrů, je záhodno porovnat nabídky společností na trhu. V České republice se nabízí několik možností. Podle doposud dostupných údajů bude v české ekonomice nízká úroková sazba přetrvávat i v roce 2017. Klienti tedy budou i nadále vyhledávat ověřenou kvalitu a využívat produkty, které dlouhodobě dobře znají.

Ve stylu bydlení se stále více promítá individualita člověka

Podle statistik ČMSS se při zařizování stavebního spoření stále více dbá na individuální přístup ke klientovi. Zmíněná individualita se promítá výrazně i v tom, jak Češi zařizují své bydlení. Barevné, nevšední, kreativní a výstřední prvky se stávají novým standardem v oblasti bydlení. Základním požadavkem klientů je cítit se v novém dobře, výjimečně a „sám sebou“.