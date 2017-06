Société Générale chystá změnu ve vedení Komerční banky, poprvé má šanci Čech | E15.cz

Francouzská Société Générale údajně hodlá dosadit do čela dceřiné Komerční banky nového muže. Podle zdroje deníku E15 z bankovních kruhů se má kormidla jednoho z největších finančních domů v zemi chopit Jan Juchelka.

Šlo by o prvního Čecha na pozici šéfa Komerční banky od roku 2001, kdy v ní francouzská finanční skupina získala kontrolní podíl.

Někdejší šéf Fondu národního majetku Juchelka by se do Česka přesunul ze své současné pozice šéfa vztahů s firemními klienty v Société Générale a po čtyřech letech by tak vystřídal současného šéfa banky Alberta Le Dirac’ha.

„V kuloárech banky se o něm mluví už asi měsíc,“ uvádí zdroj deníku. Komerční banka nechala informaci bez komentáře, reakci Jana Juchelky se deníku zatím nepodařilo získat.

Kariéra Jana Juchelky začala ve službách státu, konkrétně v roce 1995 ve Fondu národního majetku, kde se podílel na privatizaci Komerční banky. V roce 2000, kdy v sociálnědemokratické vládě Miloše Zemana zastával post ministra financí Pavel Mertlík, byl Juchelka jmenován místopředsedou Výkonného výboru fondu.

V letech 2002 až 2005 pak fond řídil. Poté jej angažovala Komerční banka kde až do roku 2012 působil jako člen představenstva a náměstek generálního ředitele, pak odešel na zkušenou do Francie.