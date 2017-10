Švýcarská banka UBS přesune kvůli brexitu z Londýna zhruba 250 lidí | E15.cz

Původně se přitom obávala, že bude muset přemístit tisícovku zaměstnanců. Informuje o tom na svých internetových stránkách list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

UBS má v současnosti v Londýně kolem 5000 zaměstnanců. Generální ředitel UBS Sergio Ermotti již v pátek uvedl, že je čím dál méně pravděpodobné, že banka bude muset z Londýna přesunout tolik lidí, kolik původně předpokládala.

Podle zdrojů listu Financial Times zatím ohledně přesunu zaměstnanců UBS z Londýna nepadlo žádné konečné rozhodnutí a situace by se ještě mohla změnit, protože Británie stále jedná s EU o podobě brexitu. Finanční ústavy působící v Londýně se obávají, že brexit by mohl omezit jejich přístup k jednotnému evropskému trhu.