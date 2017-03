Trh fintech roste, v Česku dosahuje několika miliard

Rychle rostoucí trh finančně-technologických společností (FinTech), které využívají technologie jako sociální sítě, chytré mobilní telefony či internet při poskytování finančních služeb, v Česku nyní dosahuje asi 5,13 miliardy korun (190 milionů eur). Vyplývá to ze zprávy britského vládního oddělení pro mezinárodní obchod zpracované ve spolupráci se společností Deloitte. Zpráva předpokládá růst FinTech investic do roku 2020 o 55 procent ročně.

V Česku působí podle údajů zpravodajského portálu Roklen24.cz přes 50 FinTech společností. O rostoucí dynamice trhu svědčí i to, že některé společnosti, které původně začínaly jako takzvané startupy, musely kvůli rostoucí aktivitě zažádat Českou národní banku o licenci platební instituce. Jde například o společnosti Twisto či Zonky.

"Fintech je jedním z nejdynamičtějších sektorů obecně. Technologie totiž v rámci finančních služeb jsou o poznání mnohem více pozadu než například v maloobchodu, kde během posledních deseti let snad neexistuje kamenný obchod bez e-shopu a obráceně," řekl analytik poradenské firmy Chytrý Honza František Bostl. Na druhou stranu je podle něj slovo Fintech tak obecné, že se za něj schová nespočet firem, které fungují na netechnologickém principu a Fintech využívají jako marketingový převlek.

Podle údajů společnosti Accenture se globálních investice do FinTech společností pohybují v rozmezí 50 miliard dolarů od roku 2010. Celkem se investovalo zhruba do zhruba 2500 společností. Investice do FinTech společností podle údajů Roklen24.cz minulý rok celosvětově vzrostly o 75 procent nad 22 miliard dolarů. Mezi hlavní investory patří venture kapitálové fondy, private equity (soukromý kapitál) a velké korporace.

Jako jedna z nejvíce atraktivních oblastí pro investory se jeví oblast takzvaných P2P půjček (peer to peer), tedy přímé půjčování, InsurTech - technologie v pojišťovnictví, cloudcomputing či inovativní způsoby zpracovávání dat. V souvislosti s blížící se účinností směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2 ) lze předpokládat, že objem investic do společností využívajících jejích možností ještě podstatně vzroste.

"Hlavním cílem PSD2 je zohlednit technologický vývoj a nové trendy při poskytování platebních služeb včetně nových typů platebních produktů a služeb a reagovat na rostoucí bezpečnostní rizika," uvedl advokát z právní firmy Dentons Filip Michalec. PSD2 rozšiřuje množství regulovaných platebních služeb, posiluje bezpečnost v provádění platebních transakcí a klade důraz na ochranu spotřebitele. Pro poskytovatele platebních služeb představuje nové obchodní příležitosti. Spotřebitelům umožní pohodlnější provádění platebních transakcí a možnost využívání nových služeb, dodal.

PSD2 má být promítnuta do české legislativy do 13. ledna 2018 novým zákonem o platebním styku. Návrh nového zákona o platebním styku vláda schválila letos 13. března.