Trh s virtuálními měnami letí vzhůru. Letos vzrostl sedminásobně | E15.cz

Svět zažívá totální boom kryptoměn. Hodnota trhu s virtuálními platidly překonala koncem minulého týdne 123 miliard amerických dolarů. To je sedmkrát tolik než na začátku letošního roku. Nové měny navíc přibývají raketovou rychlostí. Podle statistik portálu Coinmarketcap jen za uplynulý měsíc přibylo 62 nových platidel, nabídka kryptoměn se tak jen od konce srpna rozrostla na více než 1100 titulů.

Podstatně rychleji než celková hodnota trhu vzrostl objem obchodů s kryptoměnami. Zatímco na počátku ledna se podle dat serveru protočilo denně na trzích v průměru 155 milionů dolarů, koncem minulého týdne to už bylo bezmála 3,6 miliardy, tedy třiadvacetkrát tolik.

„Je to fascinující, zažíváme desítky výbuchů pokusů o digiměny, ale smysluplnost všech otestuje teprve čas,“ uvedl na konferenci deníku E15 Charles Delingpole, zakladatel britské fintechové firmy ComplyAdvantage. Podle výzkumu firmy LAToken je přitom současný trh kryptoměn stále teprve na počátku. Do roku 2025 má hodnota všech virtuálních měn přesáhnout pět bilionů dolarů, trh by se tak během příštích osmi let více než čtyřicetinásobně zvětšil.

Letošní vývoj hodnoty trhu s kryptoměnami (v miliardách USD, k prvnímu dni v měsíci)Autor: E15

„Penetrace kryptopeněženkami tou dobou dosáhne zhruba pěti procent, virtuální měny se navíc stanou běžnou součástí investičních portfolií,“ soudí šéf LATokenu a exbankéř ruské Sberbank Valentin Preobrazhenskij. Samotný LAToken získal během září emisí vlastní nové kryptoměny kapitál v hodnotě deseti milionů dolarů, který investoři upsali během pouhých tří dnů.

Svět kryptoměn už dávno nepatří jen bitcoinu, milníkem byl přitom letošní březen. Zatímco do té doby tvořila hodnota všech vytěžených bitcoinů stabilně kolem 85 až 90 procent celého trhu s digitálními měnami, během jara jeho dominance ustoupila alternativám, jako jsou ethereum či ripple.

Aktuálně tak bitcoin netvoří ani polovinu trhu. Dosavadní maximum zatím trh digitálních měn zažil koncem srpna, a to díky cenovému vrcholu stále ještě virtuální měny číslo jedna, bitcoinu. Ve virtuálních měnách měl svět tehdy uloženo bohatství odpovídající 180 miliardám dolarů.