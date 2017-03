Tři tipy, jak jednat s bankou a ušetřit na hypotéce

Podle dat Fincentrum Hypoindex průměrné úrokové sazby u hypotečních úvěru mírně rostou - v lednu dosáhly 1,82 procent oproti 1,79 procentům v prosinci. I přesto je ale možné na trhu získat výhodnější úrokové sazby. Jak na to?

1. Vyplatí se jednat

Smlouvání ohledně úrokové sazby a dalších podmínek hypotečního úvěrů může výrazně zlevnit hypotéku. Začít ale obcházením jednotlivých bankovních ústavu není vhodné – v této fázi je to časově náročné a neefektivní. Lepší je začít s oslovením finančních poradců, například na specializovaných webových stránkách, kde se zadávají poptávky na jednotlivé hypoteční úvěry.

Po zadání poptávek následně je zájemce osloven od hypotečních poradců s nabídkou, kde by také měla být úroková sazba. Tyto nabídky ale nejsou pro zájemce závazné. Naopak, nyní tyto nabídky může zájemce využít při jednání s konkrétními bankovními ústavy s tím, že bude požadovat nabídku ještě lepších podmínek - nižších úrokových sazeb. Bankám se to koneckonců i vyplatí - nebudou muset vyplácet provizi hypotečnímu poradci.

Zájemce by měl volit spíše větší pobočky jednotlivých bank, které mají se schvalováním hypoték mají větší zkušenosti. Zatímco na menších pobočkách se spíše budou řídit především podle výpočtu v interním systému, na těch větších zase můžou přistoupit k výjimkám. Můžou tedy schválit i takovou hypotéku, která by přitom při interní kalkulaci nevycházela.

Je důležité oslovit především největší banky na českém trhu, které mají výrazně levnější zdroje (mají vklady obyvatel za nižší úrokovou sazbu než menší bankovní ústavy). Díky tomu mají vyšší marží, a proto jsou výrazně flexibilnější při pohybu s úrokovou sazbou směrem dolů. U menších bank (například Fio banky) často jednání není možné.

Pokud jste přeci jen zvolili hypotečního poradce, tak se informujte o jeho referencích (lze najít i na internetu), zkušenostech a počtu uzavřených hypoték nebo také na to, zdali má na jednotlivých pobočkách klíčové hypoteční poradce, kteří pomůžou s celým procesem hypotéky.

2. Důležitá je příprava

Před samotnou žádostí o hypotéku je důležitá příprava. Pracovní poměr je nutné mít uzavřen na dobu neurčitou nebo v případě doby neurčité by měl být alespoň jednou prodloužen. V případě, že je zájemce živnostník, pak dokládá dvě daňová přiznání.

Snížit si svou daňovou zátěž například výdajovým paušálem tak může vést k tomu, že příjmy budou pro získání hypotéky příliš nízké. Uplatňovat reálné výdaje sice zvýší šanci na získání hypotéky, daňová zátěž bude vyšší. Některé banky také u některých profesích uznávají nižší výdajový paušál, spoléhat na to automaticky ale nelze.

Je vhodné také mít bankovní historii a to zvláště v případě, že klient nemá dostatek vlastních prostředků a musí tak přistoupit na hypotéku s LTV v rozmezí 80-90 procent - objem těchto hypoték budou banky snažit kvůli regulaci ČNB snižovat. Bankovní historií se rozumí to, aby klient vlastnil bankovní účet v delším období a to nejlépe tam, kde žádá o úvěr.

Zároveň je nutné splatit úvěry či kreditní karty. Kreditní karty je vhodné zrušit či snížit limit na minimum z důvodů, že se limit započítává jako kdyby se automaticky jednalo o úvěr. Ale lovci bonusů na kreditních kartách nemusí zoufat. Místo zrušení kreditní karty lze pracovníkovi v bance poskytnout informace o tom, jak se kreditní karta využívá, včetně měsíčních výpisů.

Pracovník by je následně měl předat lidem ve schvalovacím oddělení v bance, kteří by měli k tomu přihlédnout – že kreditní karta ve skutečnosti neslouží jako předraženy úvěrový produkt, ale produkt, který přináší několik stokorun k rozpočtu.

3. Úroková sazba není všechno, jistotu dává detailní přepočet

Banky chrlí nejrůznější nabídky velmi nízkých hypotečních sazeb. Nízká úroková sazba ale nemusí znamenat to, že hypoteční produkt bude vždy nejlevnější. Banky například nízkou sazbu podmiňují uzavřením pojištění schopnosti splácet, které se může rozložit do jednotlivých hypotečních splátek nebo zaplatit jednorázově.Toto pojištění, v případě, že nemáte o něm zájem, tak může výrazně zvýšit celkovou úrokovou sazbu.

Například UniCredit Bank inzeruje modelový příklad s úrokovou sazbou 1,69 procenta, v případě roční procentní sazby nákladů (RPSN) ale celkový úrok dosahuje 2,01 procent. Ukazatel RPSN tak může být dobrým vodítkem celkové úrokové sazby. I tento ukazatel ale nemusí obsáhnout vše, nejvhodnější variantou je tak vytvořit si vlastní detailní propočet.