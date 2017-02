V Řecku vzniká síť poraden pro zadlužené

Řecká vláda zřídí do konce června síť 120 poraden pro zadlužené, aby jim pomohla urovnat jejich dluhy u bank. Zprávu podle agentury AFP vydal vládní úřad pro řízení soukromého dluhu. Dluh soukromých osob u bank představuje po sedmi letech krize podle oficiálních údajů asi 20 miliard eur (540,4 miliardy korun). Většinou jde o nesplacené půjčky na bydlení a spotřebitelské úvěry.

"V Řecku jde o premiéru," řekl AFP mluvčí úřadu Harris Savvidis. V poradnách bude pracovat 240 úředníků, podobná centra již existují v Irsku, Itálii nebo v Portugalsku. Tato vládní iniciativa je jedním z opatření, která mají zemi vyvést z krize.

Do konce roku pak podle Savvidise vznikne dalších 30 středisek, která budou jako poradce zaměstnávat právníky a ekonomy, finance poskytnou evropské fondy. Ročně by jejich pomoc mohlo vyhledat až 40 tisíc lidí a až 1,8 milionu by mohlo využít on-line službu, která bude spuštěna již příští týden.

Řecký soukromý dluh, tedy zadlužení domácností a firem, dosáhl v loňském roce 240 miliard eur (6,5 bilionu korun), což odpovídá 133 procentům hrubého domácího produktu (HDP) země. Tento dluh brzdí hospodářský růst. V nedávné době byl v zemi schválen zákon, který umožňuje restrukturalizovat nesplácené úvěry.