Vliv čínské konkurence Světové banky roste. Půjčila už 1,7 miliardy dolarů

Rozvoj novodobé Hedvábné stezky patří k cílům Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB), která je vnímána jako konkurence Světové banky. Její hlavní hybnou silou je Čína. Banka v uplynulých dnech vyhodnotila první rok své existence. Během něj schválila půjčky přesahující 1,7 miliardy dolarů na devět velkých infrastrukturních projektů v Asii. Je mezi nimi například stavba dálnice M-4 v Pákistánu, projekt plynové elektrárny Myingyan v Barmě nebo podpora budování plynovodu z Ázerbájdžánu do Evropy.

Letos banka plánuje půjčit další 2,5 miliardy dolarů na 10 až 15 projektů. „Prioritu mají investice do rozvoje ekologické infrastruktury, obnovitelných zdrojů, čisté dopravy a dalších projektů, které pomáhají v boji s globálním oteplováním,“ řekl prezident AIIB Jin Liquin.

Podle něj by mohla letos banka, jejíž základní jmění je 100 miliard dolarů, přijmout k současným 57 členům dalších 25 z Afriky, Jižní Ameriky a také z Evropy.

Asijská banka pro investice do infrastruktury.Autor: E15

Česká republika při startu AIIB členství odmítla s ohledem na kapitálový vklad, který by musela do banky vložit. Ani předpokládaného letošního rozšíření banky se zřejmě nezúčastní. „Otázka potenciálního členství není aktuálně projednávána. Nicméně vývoj kolem AIIB průběžně sledujeme a vyhodnocujeme,“ informovala Kateřina Vaidišová z ministerstva financí, do jehož kompetence problematika spadá. „To, že ČR nevstoupila v první přístupové vlně do AIIB, neznamená, že by se české společnosti do projektů banky nemohly zapojit,“ upozornila ovšem Vaidišová.