Yellenová oživila bankovní akcie, analytici varují před splasknutím bubliny

Tituly bankovních domů jsou díky vývoji v posledních měsících nebývale silné, někteří dokonce začínají varovat před bublinou. US Banks Index zahrnující JP Morgan Chase, Bank of America nebo Wells Fargo, přidal v úterý a středu více než dvě procenta své hodnoty. Reagoval na prohlášení guvernérky centrální banky Fed Janet Yellenové, která uvedla, že americká ekonomika je v dobré kondici, což by mohlo vést k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb.