Začne ČNB masivně skupovat dolary? Zvažuje novou investiční strategii, hledá vyšší výnosy | E15.cz

V rozhovoru s ČTK to řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Důvodem je mimo jiné snaha zmírnit kumulované ztráty banky z přecenění rezerv v souvislosti s posilování koruny po konci intervencí. Rusnok upozornil, že jde o úvahy a banka o takových krocích nikdy neinformuje předem.

ČNB měla ke konci května devizové rezervy za 3,27 bilionu korun. Za jejich růstem v posledních letech je především intervenční režim, kdy centrální banka od listopadu 2013 do letošního dubna vynaložila dva biliony korun za nákup eur.

"Část devizových rezerv, kterou nepotřebujeme nutně pro měnovou politiku, budeme pravděpodobně orientovat více výnosově. Uvažujeme o změnách v měnové struktuře, například dolar vynáší více než eura. Logicky je zde prostor pro další instrumenty, byť stále relativně bezpečné. Jde o různé dluhopisy kryté zástavami americké nebo evropské provenience. Prostor by se mohl najít také například pro korporátní dluhopisy, což Evropská centrální banka běžně dělá," uvedl guvernér. Dodal, že investice ČNB stále zůstanou poměrně konzervativní.

Více informací o využití rezerv ČNB zveřejňovat nehodlá. "I tak jsme ve srovnání s dalšími centrálními bankami otevřenější, co se týče informací o devizových rezervách. Každopádně informace se veřejnost každoročně dozvídá z našich výročních zpráv," uvedl.

Rusnok zopakoval, že růst devizových rezerv a případné ztráty z jejich přecenění neohrožují stabilitu a nezávislost centrální banky. "Je to něco, co jsme věděli, že to bude. Je to něco, co jsme avizovali. Je to skutečnost, která je jistou cenou za měnovou politiku, kterou jsme provozovali, a víme, proč jsme ji provozovali. A je to věc, se kterou si hospodaření ČNB umí v dalších letech poradit," řekl. Připomněl, že i dříve ČNB vykazovala kumulovanou ztrátu hospodaření.

Loni ČNB vykázala zisk 46,5 miliardy korun, o rok dříve uzavřela hospodaření se ztrátou 549 milionů korun. Část zisku centrální banka využila na uhrazení předloňské ztráty, zbytek převedla do rezervního fondu. V něm by tak mělo být zhruba 60 miliard Kč.

Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil minulý týden uvedl, že kvůli posílení koruny na konci května narostla průběžná ztráta ČNB na 104 miliard korun.