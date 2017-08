Kurz eura - jeho posilování znepokojuje ECB | E15.cz

Na červencovém zasedání ECB zopakovala, že nákupy "by měly pokračovat do konce prosince 2017 nebo podle potřeby i delší dobu". Někteří politici, zejména ze slabších ekonomik eurozóny, usilují o to, aby ECB s ukončováním nákupů příliš nepospíchala. Obávají se totiž, že silné euro by mohlo poškodit hospodářský růst.

Německo a severské státy jsou nicméně na omezování stimulačních opatření ECB díky solidnímu hospodářskému růstu připraveny. Debata kolem měnové politiky ECB tak podle agentury Reuters demonstruje přetrvávající rozdíly v ekonomikách jednotlivých členů eurozóny.

ECB se nyní snaží hospodářský růst a inflaci v eurozóně podporovat nákupy dluhopisů v objemu 60 miliard eur (téměř 1,6 bilionu korun) měsíčně.

Podle zdrojů jsou jednání o dalším osudu těchto nákupů teprve na počátku, takže není pravděpodobné, že by ECB učinila nějaké konkrétní rozhodnutí již na svém příštím zasedání, které se uskuteční příští čtvrtek.