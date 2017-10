Jak ušetřit 8 000 € pouhým kliknutím na tlačítko | E15.cz

Kolik ve skutečnosti stojí přepisování dokumentů, které dostanete vytištěné nebo ve formátu PDF, ale musíte je vrátit do formátu aplikace MS Word, aby je bylo možno dál používat? Na první pohled se zdá (ovšem nesprávně), že jde jen o pár drobných. Důkladný výzkum provedený v širokém spektru organizací však ukázal, že těchto „pár drobných“ je ve skutečnosti hodně peněz. Neuvěřitelně hodně peněz.

Hovoříme o ročním plýtvání v řádu 250–500 pracovních hodin v organizaci s 50 kancelářskými pracovníky. Vezmeme-li v úvahu platové podmínky v České republice, jde přibližně o 8 000 € ročně. Osm tisíc eur v organizaci s 50 zaměstnanci! A co když vaše organizace zaměstnává 300–500 lidí, což je častý případ v organizacích veřejné správy? Sami si můžete vypočítat, o kolik hodin a peněz jde.

Ve státních organizacích představuje práce s tištěnými dokumenty jeden z nejvýznamnějších faktorů přispívajících k nízké produktivitě kancelářské práce. Nutnost přepisovat informace z tištěných dokumentů není jen do nebe volající plýtvání penězi. Jde o závažnou vadu pracovního procesu, která zvyšuje chybovost kopií a zpomaluje provoz společnosti. Obchodní prostředí je stále více digitální a společnosti musejí tomuto trendu přizpůsobit interní procesy práce s dokumenty, aby byly i nadále konkurenceschopné.

Software pro optické rozpoznávání znaků (nebo ve zkratce OCR z anglického Optical Character Recognition) je určen přímo k těmto účelům. Nyní můžete převést libovolný tištěný dokument do digitálního formátu podle svojí potřeby, např. do formátu aplikací Word, Excel, PowerPoint a dalších.

Výzkum provedený světovým lídrem trhu s produkty OCR, společností ABBYY, potvrzuje, že profesionální software pro rozpoznávání textu zvládne „přepisování“ až 100× rychleji než profesionální písařka. ABBYY FineReader 14 je nejnovější verze softwaru OCR této společnosti. Pomohla ušetřit peníze a zefektivnit pracovní procesy již stovkám společnosti v České republice.

FineReader 14 nabízí převody skenů a fotografií dokumentů do formátů MS Office s možností úprav, ale navíc představuje i plnohodnotný editor PDF umožňující úpravy textů a obrázků v dokumentech PDF, slučování, rozdělování a otáčení stránek, přidávání komentářů a převod souborů PDF do jiných formátů. Software pro práci s PDF a OCR, jako je FineReader 14, je dnes opravdu uživatelsky přívětivý a snadno se používá. Jde o typ softwaru, který si každý může nainstalovat do počítače a začít ho okamžitě používat.

Nezáleží na tom, s jakým úkolem se vaše organizace musí vyrovnat: zda jde o digitalizaci archivu nebo jen o potřebu pravidelných převodů tištěných dokumentů a souborů PDF – ABBYY FineReader vám pomůže ušetřit spoustu času a tisíce eur. Stáhněte si zkušební verzi zdarma a přesvědčte se sami, že práce s dokumenty může být opravdu velmi pohodlná.