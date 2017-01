Otázku, kde nejlépe v dnešní době uschovat peníze si pokládá čím dál více lidí. To, že vaše domácnost není tím nejlepším řešením si dnes uvědomuje většina z nás. Metody zlodějů jsou čím dál sofistikovanější, ale vaše prostředky nejsou z mnoha příčin v úplném bezpečí ani v institucích, které by se mohly na první pohled zdát nejbezpečnější, tedy v bankách. Řešení ale existuje.

Banky? Zkuste něco lepšího

První, co vás napadne při úschově vaší hotovosti, či cenností mimo domácnost, je zřejmě schránka v některé z bank. Ať už se jedná o osobní dokumenty, zlato, důvěrné materiály nebo šperky po babičce, bankovní schránky nabízejí relativní bezpečí. Ovšem při podrobném srovnání s jinými institucemi nabízejícími tyto služby vyjde najevo, že změnou provozovatele můžete výrazně ušetřit, ke schránce můžete přistupovat kdykoli, úplně anonymně a lze do ní ukládat i hotovost. Vaše cennosti tu zároveň budou v podstatně větším bezpečí a ještě pojištěné - a to včetně hotovosti!

Autor: ANJI

Větší bezpečí, kvalitnější služby

Bezpečnější uložení věcí, které jsou vám drahé, vám nabídne v podstatě každý poskytovatel. Rozhodujícím kritériem pro volbu komu svěřit své cennosti se stává cena a rozsah poskytovaných služeb. Pokud doposud bezpečnostní schránku nemáte, ale uvažujete o jejím zřízení, případně už jste si ji prozřetelně pořídili v některé bank, měli byste vědět, že váš majetek může být uchován i za lepších podmínek, s garancí větší bezpečnosti a především se zajištěním služeb, které v bance nejsou samozřejmostí.

Nonstop servis a žádné zbytečnosti

Většina poskytovatelů nabízí svým klientům srovnatelné ceny. V čem ale můžeme najít velké rozdíly, jsou právě služby. Potřebujete jít do své schránky v sobotu odpoledne, ve tři hodiny v noci nebo třeba během státního svátku, s tím, že budete během pěti minut obslouženi? To je v bankovních institucích nemyslitelné. Ovšem dnes už je tento nadstandardní servis naštěstí běžný nejen ve světě, ale i u nás. Navíc není třeba přispívat na výdaje spojené s běžným bankovním provozem, ale soustředit se jen na to, na co se instituce specializuje – tedy uschování a zabezpečení vašich cenností.

Největší benefit je anonymita

Nemusíte se pohybovat na hraně zákona nebo se skrývat před finančním úřadem či exekutorem, abyste ocenili jednu z nejlákavějších výhod, kterou ale nabízejí jen nebankovní instituce. Tou je přístup ke schránce bez prokazování totožnosti, pouze s čipovou vstupní kartou, pinem, klíčem od schránky a případně otiskem prstu. Tuzemské bankovní domy totiž podléhají dohledu České národní banky a tudíž i úřadům, takže v případě uložení cenností v jejich schránkách nezůstane váš majetek skryt tak, jako v případě soukromých firem nabízejících tyto služby. Jedním z nejlákavějších benefitů nebankovních institucí je tedy naprostá anonymita.

Autor: Anji s.r.o.

Neomezené pojištění i pro hotovost

Bezpečnostní schránky, které se nalézají v podzemním sejfu a do výdejních míst jsou robotem vyzvednuty po zadání všech bezpečnostních prvků, jsou díky absenci lidského faktoru téměř nedobytné. Pro zákazníkův lepší pocit je ale stejně důležitou součástí schránky i její pojištění. Bankovní instituce ze srovnání opět vycházejí o dost hůře, protože u nich nelze počítat s pojištěním hotovosti. U bezpečnostních schránek nebankovních poskytovatelů je výše krytí bez omezení a vztahuje se i na hotovost. Při aktuální „výši“ úrokových sazeb je to pak pro uživatele výhoda k nezaplacení.

Autor: ANJI

Usnadněte si život a ušetřete

A pokud už schránku máte, záleží vám na bezpečnosti vašich cenností i hotovosti a zároveň chcete ušetřit, nabízí se vám v rámci akční nabídky renomované značky 24SAFE jedinečná možnost, jak si převést bezpečnostní schránku z vaší banky s garancí nižší ceny až na 7 let. Nemusíte se bát administrativních problémů ani dlouhého vysedávání u přepážek – ve společnosti 24SAFE trvá založení schránky maximálně 15 minut a s administrativou, spojenou s výpovědí stávající smlouvy v bance, vám rádi pomohou.

