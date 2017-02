Alexandria chce nakupovat cestovní kanceláře a hotely

Po podzimním nákupu polské cestovní kanceláře Net Holiday má majitel Alexandria Group Alexandr Pavlov chuť na další akvizice. Rád by do skupiny začlenil ještě alespoň jednu českou a jednu německou kancelář, rozšířit chce rovněž svou hotelovou síť. Odhaduje, že v příštích pěti letech by mohl investovat miliardu korun.