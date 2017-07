Amazon jednal o převzetí Whole Foods velmi tvrdě, ukazují zápisy. Stamiliardový obchod může mít dohru | E15.cz

Jedna z největších akvizic poslední doby může mít ještě dohru. Přibližně před měsícem Amazon oznámil, že kupuje řetězec Whole Foods Market za 13,7 miliard dolarů (311 miliard korun). Zápisy, které dokumentují jednání těchto dvou společností, nyní ukazují, že Amazon nejen přirozeně nechtěl sáhnout hluboko do kapsy, ale zároveň se snažil docílit toho, aby Whole Foods neoslovili další zájemci. Zástupce demokratů a člen antimonopolního podvýboru Sněmovny reprezentantů David Cicilline navíc žádá projednání celé transakce. Tu ještě musí schválit federální výbor pro obchod.

"Převzetí Whole Foods ze strany Amazonu může mít dopad na obchody s potravinami a ovlivnit spotřebitele napříč Amerikou," uvádí podle agentury Reuters Cicilline. "Kongres je odpovědný za pečlivé prověření sloučení před tím, než vstoupí v platnost," dodal politik. Jeho pravomoci, stejně jako v případě ostatních členů výborů, nicméně neumožňují do procesu schvalování akvizice formálně vstoupit. Navrhovaná slyšení ale mohou napomoci zaměření pozornosti na dopady dohod na spotřebitele, připomíná Reuters.

Agentura již dříve přinesla potenciálně kontroverzní aspekty dohody - podle ní se Amazon při vyjednávání snažil přitlačit Whole Foods ke zdi. V zápisu z jednání je uvedeno, že Amazon vyhrazuje právo ukončit jednání o akvizici v případě, že by došlo k nějakému úniku z jednání či se poškodila pověst giganta kvůli zájmu o Whole Foods.

Obava Amazonu se podle odborníků zakládala na tom, že by se do boje o Whole Foods mohly přidat některé velké řetězce a cena akcií by tak prudce vylétla nahoru, uvádí agentura Reuters. Řetězec se nicméně pokoušel vyjednat co nejlepší podmínky obchodu "na vlastní pěst."

Whole Foods oznámil, že požaduje za jednu akcii 45 dolarů. Na základě toho zvýšil Amazon svou nabídku o jeden dolar ze 41 dolarů, které nabízel v květnu. V souvislosti s touto nabídkou také Amazon oznámil, že uvažuje o "dalších možnostech" v případě, že by tato nabídka byla odmítnuta. Nakonec Whole Foods s cenou 42 dolarů souhlasil. Jeho akcie se v té době obchodovaly přibližně o deset dolarů níže.

Akvizice společnosti Whole Foods za 13,7 miliard dolarů, oznámená v polovině června, byla největším nákupem Amazonu v celé historii firmy.

Mezi další velké akvizice z minulosti patří například nákup společnosti Zappos za 1,2 miliardy dolarů, která se specializuje na prodej bot nebo video-streamovací platformy Twitch za 0,97 miliard dolarů.

Poměrně velké reakce také vzbudil nákup společnosti Kiva system za 0,78 miliard dolarů, která pomáhá Amazonu v automatizaci a zvyšování produktivity v gigantických skladech společnosti.

Podívejte se na akvizice Amazonu v grafice: