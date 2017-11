Apple zvýšil čtvrtletní zisk, prodej iPhonů předčil očekávání | E15.cz

Prodej telefonů iPhone se zvýšil o 2,5 procenta, ačkoli řada lidí čeká na příchod nového modelu iPhone X. Celkové tržby společnosti vzrostly o 12 procent na 52,58 miliardy dolarů ze 46,85 miliardy před rokem. Telefony iPhone se na těchto tržbách podílely téměř 55 procenty. V prvním čtvrtletí nového finančního roku, které zahrnuje klíčovou vánoční sezonu, očekává Apple tržby v rozsahu od 84 do 87 miliard dolarů. To by představovalo výrazný nárůst z rekordních 78,4 miliardy před rokem.

Čtvrtletní údaje podle agentury DPA rovněž ukázaly, že Applu se podařilo zastavit dlouhodobý útlum u tabletů iPad. Prodej těchto přístrojů vzrostl o více než 11 procent na 10,3 milionu kusů.

Za celý uplynulý finanční rok společnost Apple vydělala 48,35 miliardy dolarů (přes bilion Kč), tedy zhruba o šest procent více než v předchozím roce. Celoroční tržby podniku vzrostly také o zhruba šest procent na více než 229 miliard dolarů.

Apple začne v pátek prodávat nový telefon iPhone X. Firma začala na tento přístroj přijímat předběžné objednávky 27. října a setkala se s mimořádně silným zájmem. Někteří analytici však mají obavy, zda Apple dokáže vyrábět dostatečný počet telefonů, aby uspokojil poptávku.

Finanční ředitel Applu Luca Maestri dnes řekl agentuře Reuters, že firma je s vývojem výroby telefonů iPhone X "docela spokojena". Dodal, že produkce těchto telefonů se každým týdnem zvyšuje.

Apple je s tržní hodnotou kolem 868 miliard dolarů nejcennější veřejně obchodovanou společností na světě. Podle analytika Daniela Ivese ze společnosti GBH Insights není vyloučeno, že tržní hodnota Applu překoná hranici bilionu dolarů.