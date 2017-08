Armáda chystá nákupy transportérů z Německa. Jediným problémem je jejich cena | E15.cz

Vládou již dříve schválený strategický dokument o výstavbě armády do roku 2025 možná dozná změn. Místo nákupu 210 stejných pásových obrněných vozidel zvažuje velení vojska mix dvou typů. Důvodem je vysoká cena německých transportérů Puma, které z nedávných testů ve výcvikových prostorech Březina a Libavá vyšly nejlépe.

Zkoušky potvrdily spekulace z květnového veletrhu IDET, že jasným favoritem obchodu desetiletí, na nějž má ministerstvo obrany vyčleněno přes 50 miliard korun, jsou pumy. I proto, že je vyvinuly firmy Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall podle požadavků a za účasti Bundeswehru.

Vynikaly pohonnou jednotkou, zbraňovými systémy i elektronikou. Minusem je cena kolem 250 milionů, a kvůli složitosti přístrojů i nemalé náklady na údržbu,“ uvedl nejmenovaný důstojník generálního štábu s tím, že konkurenční obrněnce jsou zhruba o sto milionů levnější.

Právě vysoká pořizovací cena a nákladný servis jsou důvodem úvah o změně armádní koncepce. Plánovači chtějí pumami vyzbrojit jen bojové jednotky, zatímco štáby, průzkumníci nebo zdravotníci by používali levnější vozidla Ascod, která mají ve výzbroji Rakousko a Španělsko, nebo rovněž německé transportéry Lynx KF31.

Ty při porovnání ceny a výkonu vycházejí nejekonomičtěji, dosud je však nemá ve výzbroji žádná země. Kdyby sázka padla na ascody, vyrobila by je americká General Dynamics, která už Česku dodala přes stovku osmikolových pandurů.

Zda bude navržena změna koncepce, tedy kombinace nákupu drahých pum s levnějšími typy, se má ukázat koncem měsíce. Podle dřívějšího vyjádření náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře předá odborná komise ministerstvu doporučení, jaké obrněnce vybrat. „Komise musí vyhodnotit všechny parametry. Lze ale konstatovat, že všechna vozidla jsou si velmi podobná,“ řekl.

Výsledky testování nejsou ještě dokončené, takže je předčasné cokoli komentovat,“ doplnil mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Úřad Martina Stropnického (ANO) předpokládá, že smlouva s vítězným dodavatelem bude uzavřena do konce příštího roku. Vojsko by pak mělo být novými transportéry přezbrojeno v dalších sedmi letech. Týká se to hlavně 7. mechanizované brigády, která má nyní na čtyři sta kusů pásových BVP-2 z osmdesátých let. Ve šrotu by však skončit neměly. Používaly by je aktivní zálohy a v případě vyhlášení mobilizace by byly nasazeny.