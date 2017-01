Babišovy firmy zkusily vyzrát na přísnou evidenci tržeb

Specializovaný finanční úřad nepovolil dvěma podnikům z holdingu Agrofert přechod do jednodušší elektronické evidence tržeb. O výjimku usilovaly pro pojízdné prodejny pekařů a drůbežářů.

Velkopekárna Penam a společnost Vodňanská drůbež ze skupiny Agrofert Andreje Babiše požádaly Specializovaný finanční úřad o možnost vyhnout se elektronické evidenci tržeb v reálném čase. Výjimka měla platit pro řidiče čtyř set pekařských vozů a pojízdnou prodejnu s drůbežím masem.

„Požadovat vystavování dokladů po řidičích jde daleko nad rámec jejich kvalifikace a pracovních povinností těchto zaměstnanců. Alternativou by byly významné investice do školení řidičů či přijetí kvalifikovanějších zaměstnanců, což by však významně dopadlo na hospodárnost výkonu činnosti společnosti,“ uvedl Penam v žádosti, jejíž text má deník E15 k dispozici.

Pekárna rovněž argumentovala, že příjem hotovosti se zpravidla děje brzy ráno a často bez přítomnosti zákazníka. Řidič jen na dohodnutém místě složí přepravky s pečivem a vezme si obálku s hotovostí. Časové a finanční náklady spojené s on-line operací na místě vykládky rohlíků a chleba by navíc podle Penamu byly nepřiměřené k celkovým hotovostním tržbám pekárny. Měsíčně činí dvacet milionů korun, zatímco bezhotovostně utrží za stejnou dobu tři sta milionů.

Zjednodušená EET Ve zjednodušeném režimu elektronické evidence tržeb nemusí firma odesílat informaci o přijaté platbě okamžitě. Stačí, když je pošle do pěti dnů. Stejně tak nemusí na vydané účtence uvádět takzvaný fiskální identifikační kód. Povolení pro tento jednodušší režim uděluje finanční úřad. Týkat se může například horských chat z lokalit bez internetu.



Podobné důvody pro zařazení do zjednodušeného režimu EET uvedla rovněž Vodňanská drůbež. Na rozdíl od stovek aut Penamu se v jejím případě týká problém s evidencí jen jedné pojízdné prodejny. Ta se podle firmy často pohybuje v oblastech, kde je špatné internetové připojení.

„Jediné, o co nám šlo, jsou pojízdné prodejny. V souladu se zákonem jsme požádali o zjednodušený režim nikoli pro celou firmu, ale pouze pro konkrétní pojízdné prodejny,“ sdělil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Oba Babišovy podniky ale u finančního úřadu narazily. Žádosti zamítl. Penamu úředníci doporučili pořízení centrálního evidenčního zařízení, které řidiče předem vybaví vytištěnými a zaevidovanými účtenkami. U Vodňanské drůbeže úřad poznamenal, že se její pojízdná prodejna jistě pohybuje i v oblastech s fungujícím internetem. Údaje o tržbě se odešlou okamžitě poté, co se zařízení znovu připojí.