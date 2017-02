Bageterie Boulevard expanduje, připravuje otevření provozovny v Moskvě

České bagety by se mohly vyrábět a prodávat také na ruském trhu. Řetězec Bageterie Boulevard, který spadá pod společnost Crocodille ČR, už podle vedoucí franšízingu Markéty Krejčíkové koupil výrobnu u Moskvy. „Pokud vše poběží podle plánu, tak by se v Moskvě měla během dvou až tří let otevřít první − pilotní − prodejna,“ sdělila Krejčíková. „Pak bychom měli otevřít nejméně dvě až tři další prodejny,“ dodala s tím, že je důležité najít v Rusku síťového partnera – master franšízanta. Buď jednoho silného, nebo více menších.

„Ti pak převezmou povinnosti a kromě hospodářských výsledků budou zodpovědní i za vyhledávání dalších lokací a za expanzi bageterie,“ popsala Krejčíková. Master franšízant musí podle představ firmy otevřít po Moskvě během prvních tří let okolo deseti poboček. Pokud by pak Bageterie začala fungovat i v Petrohradě, uplatnil by se týž obchodní model. Společnost teď tipuje lokace, kde by mohla prodejna stát, a připravuje tým, jenž by podnikání v Rusku zaštiťoval. Řetězec ovšem nechce vystačit jen s Ruskem.

„V říjnu Bageterie Boulevard otevřela první restauraci v Drážďanech, letos plánuje expanzi do Berlína a do Lipska. Další pobočky už provozuje na Slovensku a ve Spojených arabských emirátech, v Česku jich je 22. Společnost uvažuje výhledově také o otevření prodejen ve Spojených státech a v Číně. Výrobce baget Crocodille v předloňském roce prodal téměř 23 milionů výrobků, tržby v Česku i zahraničí stouply o sedm procent. Firma vznikla v devadesátých letech minulého století, její první výrobky se jmenovaly Žižkovské bagety.