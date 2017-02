Biatlonisté vyrážejí do boje. O medaile i peníze

V rakouském Hochfilzenu ve čtvrtek začíná vrchol letošní biatlonové sezony. Kromě medailí jsou pro závodníky připraveny také finanční odměny za umístění, které se neliší od běžného závodu světového poháru. Vítěz získá 13 tisíc eur, desátý v cíli bere tisíc eur, odměny jsou ovšem bez zdanění.

Další finance mohou přinést závodníkům odměny od národních svazů. Ten český vypisuje běžně prémii za umístění do šestého místa, na posledním šampionátu byla odměna pro vítěze 150 tisíc korun, letos by měla být výše finanční prémie na stejné úrovni.

Rozpočet akce včetně investic do infrastruktury, dosáhl 21 milionů eur (asi půl miliardy korun). „Nebylo snadné uspořádat v Rakousku světový šampionát, protože bylo třeba velmi investovat do infrastruktury. Nakonec se nám to povedlo,“ uvedl na oficiálních stránkách šampionátu prezident rakouské lyžařské federace Peter Schröcksnadel. Pro představu: světový šampionát v roce 2013, který pořádalo Nové Město na Moravě, hospodařil s podobným rozpočtem, tehdy se jednalo o částku 472 milionů korun, z nichž 280 milionů bylo určeno na investice.

Rakouští pořadatelé šampionátu uvedli, že areál je schopen během celého mistrovství pojmout 150 tisíc fandů, a očekávají, že na většinu závodů bude vyprodáno. Už v listopadu totiž evidovali 75 tisíc prodaných vstupenek.