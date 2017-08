Bitcoin prochází změnami. Jeho komunita řeší novou kryptoměnu, nebo kapacitu sítě | E15.cz

Majitelé bitcoinů, kteří využívají elektronické peněženky nebo služby velkých burz kryptoměn, našli na svých účtech dárek. Ke každému bitcoinu, jejž vlastní, jim přibyl jeden „bitcoin cash“. Skupina vlivných uživatelů bitcoinu, kteří nejsou spokojeni s navrhovanými technologickými změnami digitální měny, se rozhodla odštěpit od hlavního řetězce a vytvořila si svůj „klon“ bitcoinu.

„U bitcoin cash ale nikdo neví přesně, co obsahuje jeho kód, jde tak o svého druhu trucpodnik,“ uvedl programátor a člen komunity Paralelní Polis Pavel Ševčík. Očekává se, že novou měnu, která je produktem významných čínských hráčů, brzy každý ihned prodá a její hodnota spadne ze současných přibližně čtyř set dolarů k nule. Novinku navíc uživatelé neuplatní všude, někteří významní zprostředkovatelé plateb už oznámili, že bitcoin cash nebudou podporovat. Patří k nim Coinbase, BitMEX a Bitstamp.

Konflikt tkví v rozdílném názoru na fungování kryptoměny. Ve světě virtuálních měn není důležitý jen samotný kód, ale i způsob, jakým vzniká a jak vstupuje v platnost. Úpravami prochází téměř každý počítačový program a digitální měny nejsou výjimkou. V případě poslední velké aktualizace nicméně „politické“ aspekty fungování bitcoinu do určité míry zastiňují technické parametry kódu.

A to i přesto, že uvnitř komunity panuje shoda na potřebě řešit problém s omezením počtu bitcoinových transakcí na sedm za sekundu. Drtivá většina těžařů, tedy majitelů výpočetního výkonu, který napojuje jednotlivé bloky transakcí do sdíleného řetězce (blockchainu), nakonec podpořila změnu bitcoinového protokolu s názvem segwit2x.

Číňané se ovšem rozhodli vydat proti rozhodnutí zbytku komunity těžařů, vývojářů a uživatelů bitcoinu a preferují vlastní řešení. To zvýhodňuje majitele velkého výpočetního výkonu.

Přísliby řešení segwit2x jsou velké. Aktualizace během nejbližších týdnů přinese efektivnější nakládání s daty jednotlivých transakcí a jejím výsledkem má být minimálně dvojnásobné zvýšení propustnosti celé sítě. To může přinést výrazné snížení poplatků za platbu bitcoiny. Za kávu by tak už člověk neměl nikdy platit na transakčních poplatcích více než za samotný nápoj.

Segwit2x ale dokáže ještě víc. Vytvoří technické podmínky, které umožní vznik zcela nových funkcí bitcoinu. Například programovatelných kontraktů nebo sekundárního řetězce. Ten by umožňoval okamžité zpracování tisíců mikroplateb v řádu sekund. To jsou však zatím spíše střednědobé vize. Na konkrétním zavedení těchto vylepšení se zatím komunita neshodla.

Ještě předtím bude třeba znovu zvýšit kapacitu bloku transakcí. To by se mělo stát za tři měsíce. Podle Ševčíka ale hrozí nebezpečí, že někteří zainteresovaní na poslední chvíli cuknou. Riziko rozdělení bitcoinu tak trvá. A to i v případě, že trh nedá rebelujícímu bitcoin cash šanci na přežití.

„Rozštěpení může nastat, podle mě se komunita za přechod na větší bloky nepostaví. Zdvojnásobení je pořád relativně málo, leckdo bude chtít víc. Myslím, že mnoho uživatelů chtělo protlačit samotný segwit2x a velikost bloků je nezajímá a jejich úpravu berou jako nutné zlo,“ uvedl Pavel Ševčík. Produktem neochoty ke kompromisu je právě projekt bitcoin cash, který zvětšuje velikost bloků ne dvakrát, ale rovnou osmkrát.