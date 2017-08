Boom internetového prodeje potravin citelně zasáhne obchodní centra, říká ekonom Marek | E15.cz

Maloobchodu se daří, opakovaně je to internetový prodej, který roste nejrychleji. Dojde s postupem času na vylidnění velkých obchodních center, když většina zákazníků migruje do e-shopů? Podle ekonoma Davida Marka přijde zásadní průlom v okamžiku, kdy se bude přes internet nakupovat i většina potravin. “Tím může být citelně zasažen trh komerčních realit,” uvádí hlavní analytik společnosti Deloitte.

Jak zákazník postupný přesun maloobchodu z tradičních prodejen na internet ve své peněžence?

Může to mít vliv v podobě lepšího řízení zásob, tudíž internetové obchody mohou být díky tomuto efektu o něco levnější než kamenné obchody. Také díky tomu, že není potřeba tolik lidské síly - obsluhujícího personálu jako ve velkých obchodních centrech. Není jí třeba ani na další související služby, jako je placení ochranky, úklidu či vybalování zboží do regálů. Většina těchto nákladů na internetu odpadá, ve výsledku to pocítí i koncový zákazník.

Konkurence v internetových obchodech je velká. Tudíž tuto úsporu nákladů lze těžko promítnout do vyšších ziskových marží. Naopak je větší pravděpodobnost, že se promítne do nižších marží v obchodních centrech. To je základní efekt pro koncového spotřebitele.

Nejvyšší tempo růstu v maloobchodu opakovaně vykazuje internetový prodej. Kam až může tato expanze dospět?

Trend pozorujeme již několik let, souvisí s tím, jak se mezi lidmi šíří dostupnost kvalitního internetového připojení. Čím dál více obchodníků se přesouvá z kamenných prodejen do virtuálního prostoru.

Trend má velký potenciál k pokračování. Myslím, že si můžeme celkem snadno představit ještě násobně větší podíl internetového obchodu v rámci maloobchodu.

Dá se tedy očekávat úbytek tradičních kamenných obchodů ruku v ruce s narůstajícím využitím internetových nákupů? V čem spočívají rizika s tímto spojená?

Podle mého názoru bude docházet k tomu, že se prodej přes internet bude šířit i do oblastí, kde je zatím relativně málo zastoupen. Velkým průlomem bude, až se podaří více prosadit nákupy potravin přes internet. Máme tu pár firem, první vlaštovky, stejně ale naprostá většina nákupů zboží rychlé obrátky - potravin či léků - se realizuje v tradičních prodejnách. V okamžiku, kdy se i tato část maloobchodu přesune na síť, dojde k velkému průlomu.

Z toho důvodu, že dnes velká obchodní centra těží z efektu, že když si lidé jedou nakoupit potraviny, tak často utrácí i za jiné zboží. Případně se zastaví v menších obchodech, které doprovází velké řetězce v obchodních centrech. V okamžiku, kdy lidé nepojedou za potravinami do velkých obchodních center, tak nebudou realizovat ani dodatečné útraty. Pak může dojít ke značnému dopadu na tento segment, najednou vzniknou obrovské přebytečné prodejní plochy.

Tím může být citelně zasažen trh komerčních realit, kdy najednou bude nabídka volných komerčních prostor značně vyšší, než je. To se může posléze přelít na celý trh nemovitostí jako takový. Nejen pro maloobchod ale i pro navazující odvětví může mít virtualizace maloobchodu značné dopady v budoucnosti.

Jaký lze očekávat makroekonomický dopad růstu prodeje přes internet, pokud by se jeho podíl na maloobchodu výrazně znásobil?

Důležitá je suma utracených peněz a poptávka, kterou to vyvolává. Samotný způsob prodeje nemá výraznější makroekonomický dopad. Menší transakční náklady k provedení nákupu však mohou svádět lidi k tomu, že koupí více zboží než normálně, protože nemusí, zjednodušeně řečeno, vytáhnout paty z domu.

Řada takovýchto dodatečných nákupů je často stornována, protože zákazníci zjistí, že zboží vůbec nepotřebují. Tento zvýšený obrat tam i zpět může mít vliv na poštovní a dopravní společnosti.

O čem vypovídá skutečnost, že internetový prodej opakovaně vykazuje nejvyšší tempo růstu?

O tom, že společnost je ovlivněna technologickými změnami, firmy i lidé využívají nové technologie k tomu, aby se jim žilo lépe. Internetový prodej přináší lidem větší komfort, širší nabídku zboží. Celkový efekt je pozitivní.