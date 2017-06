Brexit zastavil příliv sestřiček z EU do Británie, ta teď bojuje s jejich nedostatkem | E15.cz

Od referenda, v němž Britové rozhodli o brexitu, uplynulo pouhých devět měsíců a zájem zdravotních sester ze zemí EU o práci ve Velké Británii klesl o 96 procent.

Ještě v červenci 2016 novou registraci získalo 1304 sester z EU. Po červnovém referendu o vystoupení Velké Británie z EU ale přišel strmý pokles. V dubnu 2017 získalo novou registraci pouhých 46 evropských zdravotnic.

Na „unijní“ sestry přitom britský systém v posledních letech spoléhal čím dál víc. Samotná Británie nemá dost vlastních zdravotních sester. „Jen v Anglii chybí třicet tisíc sester,“ uvedla Anita Charlesworthová z nezávislé neziskové organizace Health Foundation.

„Bez zdravotních sester z EU bude pro Národní zdravotní službu i ostatní zaměstnavatele ještě náročnější sehnat potřebný personál,“ dodala s tím, že aktuální zjištění by podle ní měla být budíčkem pro politiky.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví pro BBC reagovala, že zdravotní sestry ze zemí unie hrály ve zdravotnictví důležitou roli a že by jejich postavení mělo být v jednáních o podmínkách brexitu prioritou.

Počet nových registrací zdravotních sester z EU ve Velké Británii.Autor: The Heantl Foundation

Od opozice si to však vláda Theresy Mayové schytává. „Naše zdravotní služba se vždy spoléhala na přísun zahraničních pracovníků. Ti jsou teď ale vytlačováni nedbalostí vlády,“ řekl stínový ministr zdravotnictví za labouristy Jonathan Ashworth.

Zhruba třetina sester v Británii pochází podle dat OECD z jiných zemí. Od roku 2008 přitom přicházelo více zdravotních sester z EU než odjinud.

V roce 2015 pracovalo v Británii 214 sestřiček z Česka. Mnohem více jich bylo z Polska, Itálie, Portugalska, Španělska a z Irska. Celkově britská Národní zdravotní služba zaměstnává 60 tisíc zaměstnanců z Evropské unie.

Změny mohou mít další vliv ve světě. Británie je součástí migrační mapy zdravotníků. Zatímco mnozí zdravotníci z Evropy, Filipín a Indie přicházeli do Británie, naopak z Velké Británie míří zdravotníci za lepším do USA, Austrálie a do Kanady.