Bývalý majitel Úschovny hledá investory pro nový projekt na sdílení dat. Hodlá dobýt cizinu | E15.cz

Na tuzemském trhu odstartoval nový projekt Datawall na sdílení dat, který se hodlá prosadit i v zahraničí. Je za ním internetový podnikatel Jan Raab, který postavil na nohy a posléze prodal projekt Úschovna.cz. Jen v České republice cílí nový projekt na stovky tisíc uživatelů měsíčně. Kromě toho pracuje i na rozšíření do ciziny.

„Zahraniční expanze je věc, která se už neobejde bez větší investice. Již jednáme s potenciálními investory. Bavíme se o investici v řádu desítek milionů korun,“ řekl Raab.

První na řadě budou blízké země typu Polska a Maďarska. Další na řadě budou německy a španělsky mluvící země. „Udělat hned globální projekt v angličtině by byla marketingová sebevražda,“ dodal Jan Raab.

Sehnat kapitál ale nemusí být jednoduché. „Standardní investoři a fondy jsou ke start-upům velmi skeptičtí. Na prodej je stále spousta společností s bezpečnou historií a současně je vidět, že i úspěšné start-upy mají problém sladit svá očekávání s nabídkou investorů,“ uvedl Bořivoj Líbal, který vede tuzemskou část advokátní kanceláře PwC Legal. Mladé firmičky mají však podle advokáta šanci u takzvaných venture kapitálových fondů. Ty se zaměřují právě na start-upy těsně po vzniku.

Jednání o investici do Datawall se již uskutečnilo několik. Zájemci aktuálně vyčkávají na to, jak se bude službě dařit na tuzemském trhu. Nemá to přitom být čistě finanční investor. Podle zakladatele služby by měl přinést projektu přidanou hodnotu. Například v podobě kontaktů v zemích, kam bude Datawall expandovat, případně ve vlastnictví technologií nebo v advokátních službách. Bez právního ošetření totiž data ukládat v jednotlivých zemích nelze.

Datawall se bude muset prosadit nejen vedle „vlastní“ Úschovny, ale též v prostředí obřích platforem typu Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox nebo WeTransfer.

„Všichni si říkají, že jsme se zbláznili, protože přicházíme s další cloudovou službou na trh, který je podle těchto hlasů již rozebraný. Jsme však přesvědčení, že hřiště je mnohem větší, než na kterém se dosud hraje,“ zakladatel start-upu. Datawall sází mimo jiné na to, že originální rozhraní v podobě počítačové plochy budou lidé využívat pro společnou práci s daty přenesenými z jiných úložišť.

Datawall je v základní verzi zdarma. Příjem mají v budoucnu přinášet hlavně uživatelé, kteří budou mít zájem o trvalé uložení dat. Sází rovněž na to, že firmy budou moci využívat nový nástroj jako společný pracovní prostor.