Byznys s omlazováním v upířím stylu startuje

Transfuze mladé krve údajně zlepšuje zdravotní stav staršího organismu. Zbývá to už jen dokázat. A zpeněžit.

Doktoři Jesse Karmazin a David Wright založili v kalifornském Monterey společnost Ambrosia. Jako stejnojmenný nápoj z řecké mytologie by jejich firma měla mít co do činění s prodloužením života, omlazením, ba přímo s nesmrtelností.

Ambrosia získala povolení k nestandardním klinickým pokusům na lidech: za osm tisíc dolarů zájemcům během dvou dní vpraví do těla infuzí 1,5 litru krevní plazmy od dárců mezi 16 a 25 roky života.

Karmazin se opírá o dřívější testy, u nichž lékaři pozorovali zlepšení zdravotního stavu a pohybových i kognitivních funkcí pokusných subjektů. Byly to ale jen staré myši, které dostávaly infuze od mladých „dárců“. U lidí je výsledek nejasný. Karmazin vychází ze zkušeností, které získal jako student medicíny a internista v Národním institutu stárnutí při transfúzích.

„Někteří pacienti dostali krev starších lidí, někteří mladších. Měl jsem možnost vypracovat na základě toho vlastní statistiku, jejíž výsledky byly opravdu úžasné,“ sdělil webu Business Insider s tím, že získaných poznatků hodlá využít v terapeutickém postupu.

„K tomu, že procedura pacientům něco přinese, neexistuje jakýkoli klinický podklad,“ ohradil se proti Karmazinovu byznysu v časopise Science neurolog ze Stanfordovy univerzity Tony Wyss-Coray. Ten v roce 2014 jako jeden z prvních dělal pokusy s podáváním mladé plazmy myším.

Karmazin nicméně tvrdí, že jeho omlazovací metodu podstoupily tři desítky lidí. Těm před zákrokem testoval krev na řadu biomarkerů, aby vykazovaly co nejvyšší shodu s plazmou, kterou obdrží. Tito jedinci pak prý subjektivně tvrdili, že se jim zlepšilo například soustředění nebo svalový tonus.

Když prý vše půjde dobře, Karmazin v průběhu roku shromáždí plánovaných šest stovek zájemců, a tak získá dostatečný statistický vzorek pro svou studii.