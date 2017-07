Byznys zábavních parků vzkvétá, přibývají nové atrakce | E15.cz

Berouskovo šapitó zakotví na jednom stálém místě Na desetihektarovém areálu v Bylanech u Českého Brodu poblíž zimoviště Národního cirkusu Originál Berousek probíhá čilý stavební ruch. Na stavbě se podílejí samotní členové cirkusu. „Koupili jsme areál s tři sta let starými budovami. Snažíme se je zachovat a využít genia loci,“ říká ředitel cirkusu Jiří Berousek mladší. Od projektu po výstavbu si cirkusáci vše řídí sami a z vlastních prostředků, bez dotací i cizího kapitálu. Výsledkem by měl být originální zábavní park se stabilní cirkusovou scénou, zoo s padesáti zvířaty, kolotoči, dětským hřištěm, ale i bowlingem, restaurací, hotelem a kongresovým sálem. Pokud vše půjde dobře, otevírat chtějí na jaře 2020. „V zábavním průmyslu děláme už dlouho. Rozhodli jsme se, že cestování s cirkusem už bylo hodně,“ říká Berousek. „Je to náš celoživotní sen, který máme možnost si splnit,“ dodává. Aby byl projekt ekonomicky životaschopný, budou mu prý stačit tři tisíce návštěvníků za týden, což Berousek věří, že nebude problém. I po otevření areálu by cirkusáci chtěli jezdit, ale mnohem kratší turné na jaře a na podzim. Léto by patřilo stálému areálu. Pro tradiční cirkusovou rodinu je zábavní park taky způsob, jak myslet na zadní kolečka, jak říká Berousek. Připomíná protesty proti vystupování živých zvířat v cirkuse.