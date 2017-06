Čedoku se pod novým majitelem podařilo zlepšit výsledky, stále je však ve ztrátě | E15.cz

Někdejší jednička na trhu zájezdů prodělala 23 milionů korun, když rok předtím spadla do minusu 182 milionů. Tržby loni klesly o tři procenta na 1,9 miliardy korun. Firmě se tak podařilo zabrzdit hrozivý pád z roku 2015, kdy tržby meziročně klesly o více než půl miliardy. Loňské výsledky vyplývají z pozvánky na valnou hromadu, firma je zatím nekomentovala.

Čedok od října ovládá polská jednička Itaka, jež nejstar- ší českou cestovku koupila od americko-turecké skupiny Odien. A Poláci mají velké plány. Spolumajitel Itaky Mariusz Jańczuk v rozhovoru pro deník E15 už dříve uvedl, že do tří let chce Čedoku vrátit postavení tuzemské tržní jedničky. Firma na letošek zvýšila objem nabízených zájezdů a podle prosincového vyjádření nového šéfa Jana Koláčného by letos měla utržit tři miliardy

Výsledky ČedokuAutor: Čedok

O pozici jedničky se Čedok dlouhá léta přetahoval s cestovní kanceláři Exim Tours. Té loni vzrostl zisk před zdaněním o devět procent na 171 milionů korun, tržby v Česku zůstaly na čtyřech miliardách.