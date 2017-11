Česká pošta neuspěla s žádostí o prodloužení licence, ČTÚ jí ale podniku stejně přidělí | E15.cz

"Česká pošta o licenci nepřijde, i když nesplnila podmínky výběrového řízení. ČTÚ jí udělí licenci na dalších pět let napřímo. Pro veřejnost ani další partnery pošty se od nového roku nic nezmění," uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina. Stejné zůstanou ceny, počet poboček i rozsah služeb.

Podnik proti vyřazení z tendru argumentuje tím, že by na základě požadavků ČTÚ na nákladově orientované ceny musel výrazně zdražit, protože úřad do nákladů nově zahrnul i položky související se základními službami, které dosud částečně hradil na základě své objednávky stát. Jde například o udržení pobočkové sítě, doručování zásilek do druhého dne a podobně. Zákazníci by podle pravidel ČTÚ například za obyčejný dopis zaplatili 25 korun místo současných 16 korun.

"Požadavky ČTÚ by vedly k dramatickému zvýšení cen služeb. Záleží mi na stabilitě České pošty i s ohledem na to, že se jedná o jednoho z největších zaměstnavatelů v zemi," reagoval ministr vnitra Chovanec. Zároveň řekl, že požádá předsedu vlády, aby diskusi k současnému dění okolo České pošty zařadil na program příštího jednání vlády.

ČTÚ ve středu zahájil s poštou správní řízení, ve kterém jí chce zajišťování základních služeb nařídit. "Důvodem pro tento postup je skutečnost, že Česká pošta nesplnila podmínky účasti ve výběrovém řízení, když nedoložila nákladovou orientaci cen základních služeb podle podmínek účasti ve výběrovém řízení. V takovém případě zákon umožňuje Radě ČTÚ rozhodnout o uložení předmětných povinností napřímo," dodal Drtina.

Česká pošta podle mluvčího Matyáše Vitíka splnila všechny podmínky výběrového řízení. "Český telekomunikační úřad v rámci výběrového řízení bezdůvodně odmítlo výpočet České pošty ohledně nákladově orientovaných cen. Základní poštovní služby si objednává stát a jejich úhradu řeší tzv. poštovní zákon. Přístup úřadu by vedl k tomu, že stát si objedná rozsah poboček i parametry doručování, ale vše pak zaplatí občané. Ceny České pošty splňují podmínku nákladové orientace, protože pokrývají všechny obvyklé tržní náklady. Pro razantní zdražení neexistuje žádný reálný důvod," dodal Vitík.

Pošta v současnosti čerpá od státu příspěvek na poskytování základních služeb vyplývajících z licence. Jeho výše letos může dosáhnout maximálně půl miliardy korun a v dalších letech by měla klesat. Loni bylo maximum 600 milionů korun.

Licence má zajistit celoplošnou dostupnost základních poštovních služeb ve stanovené kvalitě za dostupnou cenu. Patří mezi ně dodání poštovních zásilek do dvou kilogramů a balíků do deseti kg, doručování peněžních poukázek, posílání doporučených a cenných zásilek nebo služby pro nevidomé. Vláda navíc nařídila, že držitel poštovní licence musí provozovat nejméně 3200 poboček.

Česká pošta zaměstnává kolem 30 000 lidí, má roční tržby okolo 20 miliard korun a loni vykázala zisk 190 milionů korun.