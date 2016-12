České nemocnice realizují jen minimum jednodenních operací. Nevyplatí se jim

S problémem mnohých nemocnic zajistit pohotovostní služby o víkendech by mohl pomoci větší rozvoj jednodenní chirurgie. Nemocnicím se ale nevyplatí.

Jednodenní chirurgie, kdy pacient odchází po zákroku rovnou ten den domů, by u nás mohla mít podle odborníků větší prostor. S jednodenní péčí by přišly úspory ze zdravotního pojištění a také by nebylo potřeba tolik lékařů na víkendových službách.

Zatímco v některých západoevropských zemích probíhá polovina operací ambulantně a ve Spojených státech je to více než polovina, u nás tvoří ambulantní anestezie 11 procent. Uvedl to předseda odborné anesteziologické společnosti Karel Cvachovec. „To je trestuhodně málo,“ řekl.

Odborná chirurgická společnost zveřejnila už v roce 2012 dohodu, kde je jasně vymezeno, jaké výkony je vhodné v rámci jednodenní péče poskytovat. Také ministerstvo zdravotnictví jednodenní chirurgii podporuje. „Ambulantní a jednodenní péče je nejen levnější, ale i pro pacienta pohodlnější,“ uvedl před časem mluvčí Ladislav Šticha. Přesto by tempo nástupu jednodenní péče mohlo být mnohem rychlejší.

„Zdravotnická zařízení se zuby nehty snaží udržet svoji lůžkovou kapacitu funkční, spíše než aby hledala racionalitu,“ říká Cvachovec. „Ve Velké Británii na počátku tisíciletí řekli, že 50 procent anesteziologických výkonů bude prováděno v podmínkách jednodenní chirurgie. Toto číslo bylo dosaženo v roce 2003,“ uvedl profesor.

V Česku mohou nemocnice účtovat pojišťovnám jednodenní operace od roku 2009. Mezi lety 2014 a 2015 přibylo Všeobecné zdravotní pojišťovně pět procent výkonů jednodenní chirurgie. Celkem loni proplatila 20 tisíc jednodenních operací. I to znamená úspory desítek milionů korun ročně.

Z nemocnic zní, že jsou pro ně výhodnější platby při několikadenní hospitalizaci. Po několika letech dohadování letos ukončila běžnou lůžkovou chirurgii středočeská nemocnice v Městci Králové. VZP s ní podepsala jen smlouvu na jednodenní chirurgickou péči. „Jednodenní chirurgie bude pro naši nemocnici znamenat ekonomickou a odbornou ztrátu,“ uvádí ve výroční zprávě Otakar Mareš, ředitel Městské nemocnice Městec Králové. „V roce 2016 nás bude nepochybně čekat zápas o odborné i ekonomické přežití,“ dodává.