Česko se stává velmocí v oblasti umělého oplodnění | E15.cz

Dárkyně musejí nejprve podstoupit několik vyšetření včetně genetických testů a testů na vyloučení HIV, žloutenky a dalších chorob. Dále musí podstoupit stimulaci vaječníků pomocí každodenních injekcí. Stimulace trvá deset až 14 dnů. Následuje zákrok v krátké celkové narkóze, při němž bývá v průměru odebráno deset až 15 vajíček. Partner příjemkyně se musí v den odběru dostavit na kliniku a odevzdat spermie, aby mohla být získaná vajíčka ihned oplozena. „Potom čekáme pět dnů, než narostou vzniklá embrya do stadia vhodného k zavedení do dělohy příjemkyně. Pro pacienty ze zahraničí to tedy znamená, že stráví přibližně týden v České republice,“ podotýká Višňová.