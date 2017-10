Český export letos zaznamená historický rekord. Přidaná hodnota zůstává stejná | E15.cz

Export českých firem letos zaznamená další historický rekord. Naznačují to aktualizovaný Index exportu, který společně sestavují Asociace exportérů a Raiffeisenbank. Pro čtvrté čtvrtletí index čeká zrychlení tempa meziročního růstu až k deseti procentům. Hodnota vývozu by se tak mohla poprvé dostat přes 3500 miliard korun.

„Už za prvních osm měsíců vývoz vykazuje nejrychlejší růst za poslední dva roky, což vydrží do konce roku. Firmy těží z rostoucího objemu objednávek zahraničních partnerů,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Od ledna do srpna se zvedla hodnota vývozu o 6,4 procenta. O téměř osm procent meziročně vzrostl vývoz automobilového a strojírenského průmyslu.

Optimismus mírně kalí skutečnost, že za vývozní rekord může téměř výhradně růst množství vyvezeného zboží a služeb. Jejich hodnota neroste. Průmyslové firmynavíc narážejí na hranici výrobních kapacit, protože nemohou sehnat další pracovníky. „Už v prvním čtvrtletí příštího roku se kvůli podmínkám na trhu práce může průmysl dostat do problémů,“ upozorňuje Otto Daněk z Asociace exportérů.

Český zahraniční obchod (v miliardách korun)Autor: E15

Orientace firem na výrobu s vyšší přidanou hodnotou zatím vidět není. „Strukturální změny průmyslu potrvají delší dobu. Firmy však letos opět začaly výrazně investovat, a to i do automatizace,“ dodává Horská. Sledování přidané hodnoty exportu také kazí praktiky nadnárodních firem, které od tuzemských dcer odebírají zboží za cenu nákladů.

Na tempu růstu vývozu se ani nepodepsalo ukončení intervencí centrální banky. Firmy se na ně připravily zajištěním kurzu koruny na poměrně vysokých hodnotách. „Naše firma se zajistila na pět let na úrovních od 26,20 do 26,80 koruny za euro,“ říká Daněk, který je i předsedou představenstva výrobce elektromotorů Attas Náchod. Crystalexu z Nového Boru kvůli konci intervencí letos klesnou tržby o zhruba devět milionů korun. „Při celkových tržbách kolem miliardy korun to není fatální,“ uvádí Martin Kubát, šéf Crystalexu.