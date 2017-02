Čeští turisté mají z migrantů fobii, říká majitel cestovní kanceláře Alexandria

Jak se letos vyvíjejí předprodeje na léto?

Je to lepší než před rokem, kdy byly předprodeje výrazně ovlivněny bezpečnostní situací. Lidé byli skutečně vystrašení z toho, co se děje. Imigranti, teroristické útoky a další věci se promítli do celého loňského roku. Klesl celý český trh.

A Alexandria?

Díky složení našeho produktu se nás to dotklo relativně málo. Pocítili jsme to hlavně u Turecka, ale to u nás nehraje takovou roli, aby nás to bolelo. Naše hlavní trhy, jako jsou Bulharsko a Řecko, zůstaly fakticky nedotčené. Výsledek loňského roku tak je dobrý, je téměř na úrovni roku 2015. V tržbách tam pokles samozřejmě je, podle všeho to bude kolem 15 procent, hlavně kvůli Turecku, kde jsou dovolené dražší.

Vracejí se lidé letos k Turecku?

Moc ne, je tam malinký nárůst.

A vaše celková očekávání pro letošní rok?

V roce 2017 půjde trh zcela určitě nahoru. Podle mého názoru se budeme pohybovat v průměru někde kolem 25 procent. Svou roli jednoznačně hraje faktor odložené dovolené z loňského roku. Ale samozřejmě nevím, zda nepřijde nějaký teroristický útok, jak se bude vyvíjet imigrační vlna…

Hrají migranti skutečně takovou roli?

Fobie českých turistů z migrantů je až dramatická. Třeba řecký Kos jako dovolenková destinace loni pro Čechy přestal existovat. Upozorňuji, že ti turisté vůbec s migranty nepřišli do styku. Ale je tam takový blok, že tam vůbec neletěli. My ty imigranty nechceme ani vidět, ani o nich nechceme slyšet, natož se k nim přiblížit. Na Slovensku a v Polsku je to stejné.

Ale pokud jde o jiné zásahy vyšší moci, hovoří se o českých turistech jako o otrlých.

To vzniklo v době, kdy Češi jezdili do Chorvatska, i když se tam střílelo. Platilo heslo „když budou střílet, tak se přikrčíme“. Ale ty doby jsou dávno pryč. Lidé jsou na bezpečnost extrémně citliví a je to přirozené. Na dovolené si chtějí odpočinout, a ne přemýšlet, zda z té lodičky na obzoru vyskáčou rybáři nebo nějací vousatí chlapi se samopaly.

Vraťme se k letošku, jak se vyvíjí poptávka po jednotlivých destinacích v předprodejích?

Turecko už jsem zmiňoval, výrazně roste Řecko, je teď po něm ohromná poptávka, bude určitě přetlak poptávky nad nabídkou, čekáme nárůst v Bulharsku, i když ne nějak divoký. Naroste poptávka po Egyptě, možná se lidé začnou částečně vracet do Tuniska, zcela určitě se zvýší zájem o Chorvatsko a Itálii. To je černý kůň, zejména Itálie dosažitelná vlastní dopravou.

Nedávno jste koupili polskou cestovní kancelář Net Holiday a netajíte se chutí na další akvizice. Proč jste se vydali na nákupy?

Jsou dvě možnosti, jak může cestovní kancelář rozšířit byznys. První cesta je výrazné zvětšení portfolia zájezdů a snížení jejich ceny až k prodělku. To se dělo, dodnes děje a zřejmě se to bude odehrávat i v budoucnu.

Tenhle způsob je podle mého názoru extrémně extenzivní, protože ta cestovka nemůže zůstat ve ztrátě věčně. A nastává problém. Když začne ceny zvedat, zjistí, že většina klientů prostě půjde jinam. Tím de facto přišla investice vniveč.

Děje se to i u nás?

Jsou i české cestovní kanceláře, které dotují zápornou marži. My ale touto cestou zcela určitě nepůjdeme. Neznám totiž případ cestovní kanceláře, které by se tento postup povedl a vyplatil.

Druhou cestou je tedy akvizice?

Samozřejmě. Koupit cestovní kancelář, která má nějaký zajímavý program. My jsme například akvizicí nezískali nový produkt, naopak jsme si v Polsku vybrali cestovní kancelář s velmi podobným produktem. Dává nám to ale výrazně větší sílu při vyjednávání s partnery.

Proč v Polsku?

Jednali jsme i o koupi jedné české cestovní kanceláře, ale nedohodli jsme se na ceně. Pak jsme dostali nabídku z Polska a vyšlo nám, že to je perspektivní investice. Jde o mladou firmu, která za pět let dosáhla skvělých čísel s naprosto mizivou investicí. Ta firma je perfektně organizovaná, maximálně úsporně. Já jsem tam vůbec nesáhl na náklady, což je neuvěřitelné.

Naznačil jste už, že dalším cílem je Německo. Co si od něho slibujete? Není tam trh už příliš konsolidovaný?

Vezměte to jinak. Srovnejte si, kolik by stálo jít na opačnou stranu, třeba na Slovensko. Kolik je do toho třeba investovat a jaké to bude mít efekty. Například jakou klientelu získáte.

Samozřejmě nemám nic proti Slovákům, ale překlopte si to do Bavorska a zjistíte, že ten užitek je daleko větší. Rozhodujete se mezi relativně chudou středoevropskou zemí a nejbohatším regionem Evropy, kde ale vaše náklady budou obdobné.

Nestraší vás při vašem akvizičním tažení, že řada lidí opouští tradiční cestovní kanceláře a zařizuje si dovolenou sama?

Teď jste kápl na velmi důležitou věc. Je to něco, na co si ani já nedokážu dost dobře odpovědět. Máte pravdu, že část trhu utíká do takzvaných dynamic packages, což jsou balíčky, které si člověk poskládá sám.

Tento trend začal mohutně ve Velké Británii, rychle sílí i v Německu, kde se takto odehrává asi 30 procent dovolených. A roste to i v Česku, zatím je ten podíl kolem 15 procent. Otázka zní jinak: Vyjde vás to skutečně levněji, když si dovolenou poskládáte sám? Myslím, že většinou ne. Cena tedy asi nebude ten hlavní motiv.

Co tedy?

Ještě to dořeknu. Když uklouznete v hotelu ve vaně, zlomíte si nohu a pak řeknete, že jste nevěděl, že mokrá vana klouže, bude vám muset podle českých soudů cestovní kancelář vyplatit peníze. Když si zařídíte dynamic package a v hotelu vás pak místo v objednaném pokoji ubytují někde v dependance, protože mají přebukováno, nikdo vám nepomůže.

Protože nemáte sílu, abyste se šel soudit někde ve Španělsku s hotelem. Budete-li tam s cestovní kanceláří a tohle se vám stane, máte stoprocentní šanci, že minimálně polovinu peněz dostanete zpět. Je tedy otázka, proč lidé utíkají z toho zajištěného prostředí do nezajištěného.

Jak si na tu otázku odpovídáte?

Myslím, že částečně v tom hraje roli právě to přezajištění, neskutečná byrokratická regulace. Vzniká tím paradoxně pocit, že cestovní kancelář je něco nebezpečného, rizikového, podvodného.

Ve veřejném prostoru to vytváří pro cestovní kanceláře nepříznivý dojem. Jaký je rozdíl mezi tím, když si koupíte zájezd a zaplatíte zálohu, a tím, když si objednáte kuchyňskou linku za 50 tisíc a zaplatíte zálohu? Žádný. A proč ten truhlář nemusí být pojištěn proti úpadku?

Je únik od cestovek nevratný trend?

Podle mého názoru je nevratný, ale v nějakém bodě se zastaví. Lidé nejsou jednolitá masa, jsou velice různí a jejich preference se liší. Bude existovat to i to. Stále bude řada lidí, kteří si budou chtít jen tak bezstarostně zalenošit na pláži.

Problém je v regulacích, které jsou v posledních letech skutečně otravné. Destabilizuje to trh. Kvůli stoprocentnímu pojištění proti úpadku se srovnává pozice seriózních firem s hochštaplery.

Jak to?

Dám vám příklad. V Liberci se před pár lety objevila cestovní kancelář a začala prodávat v podstatě stejné ubytování v Bulharsku jako my, ale o tři až čtyři tisíce levněji. Já věděl, že to je pod náklady a že musí přijít krach. V té cestovce nebylo nic.

A nikoho nenapadlo, že je divné, jak se ta malá nová cestovka mohla dostat k takto nízkým cenám letenek, ubytování a dalšího, když velká Alexandria se čtvrtstoletou historií se k tomu nedostala. Správné by přece bylo, kdyby si lidé řekli, sakra, není to nějaké divné? Ale oni si řeknou, že jsou přece pojištění proti úpadku. Cestovka samozřejmě zkrachovala a majitelé zdrhli s penězi.

Zmiňme ještě kurz koruny. Dá se čekat, že po skončení intervencí ČNB zájezdy zlevní?

Ano, ale je otázka, kdy se tak stane. Každá větší CK, aby dosáhla lepších podmínek, platí svým hoteliérům předem významné zálohy. To je obchod. I my máme v tuto chvíli zaplacenou významnou část ubytování na léto, určitě větší část, než jsme zatím přijali od klientů. Takže si nemyslím, že se to projeví už letos v létě. Ale samozřejmě doufám, že intervence brzy skončí.