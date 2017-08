Cestovky čekají rekordní rok. Zájem je o exotiku a nevšední zážitky | E15.cz

Češi stále častěji vyjíždějí do zahraničí i po Česku. Zájezdů se letos podle Asociace cestovních kanceláří ČR meziročně prodalo o 7 až 10 procent více než za stejnou dobu loni. S předstihem se tak dá předpokládat, že rok 2017 bude nejlepším rokem pro české prodejce zájezdů od vypuknutí krize v roce 2008.

Tehdy cestovní kanceláře a agentury podle údajů Indexu očekávání firem, který sestavuje ČSOB, utržily 51,5 miliardy korun, což bylo zatím nejvíce v historii. K objemu tržeb z roku 2008 se prodejci poprvé přiblížili až loni, letos by pak tuto hranici mohli poprvé pokořit.

„Vyšší počet prodaných zájezdů, ale ještě nemusí znamenat také vyšší tržby. Lidé dnes více nakupují, ale zase jezdí na kratší dovolené a pak ještě třeba vezmou auto a jedou někam sami,” říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

I podle údajů portálu Slevomat.cz, který zájezdy přeprodává, si Češi nejčastěji zaplatí za zahraniční dovolenou v délce jednoho týdne, což je méně než dříve, kdy se vyjíždělo na deset i čtrnáct dnů.

Nakupování kratších, a tím pádem často i levnějších pobytů, je ale vykompenzováno právě jejich četností. Například právě Slevomat hlásí, že zahraničních zájezdů prodal letos o 80 procent více než loni. Počet prodaných tuzemských zájezdů stoupl o více než čtvrtinu, jejich průměrná cena vzrostla o deset procent a nejčastěji jsou čtyřdenní.

Meziroční navýšení počtu prodaných zájezdů v desítkách procent zaznamenala také Cestovní kancelář Fischer, která mluví o vůbec nejúspěšnější sezóně od svého založení na počátku devadesátých let. Rekordní léto čeká podle slov marketingového ředitele Stanislava Zímy i Exim Tours.

Vysvětlení rostoucího zájmu o dovolené v zahraničí i doma podávají zástupci cestovek i odborníci hned několik. „Ekonomika šlape na plné obrátky, nízká nezaměstnanost zvedá mzdy, čehož Češi využívají. Lidé se chtějí bavit, dopřát si a právě segment dovolených je toho důkazem,“ říká ředitelka portálu Slevomat.cz Marie Chytilová.

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří má na nákupy kromě pozitivního ekonomického vývoje vliv také ukončení intervencí Centrální banky, a díky tomu výhodnější kurz koruny. Jiní naopak zdůrazňují ceny zájezdů.

Nejoblíbenější destinací zůstává Chorvatsko, do kterého podle odhadů asociace letos vyjede 850 tisíc Čechů. Hitem probíhající sezóny je také Řecko a významně roste i zájem o exotiku. Nejpoptávanější exotickou destinací je letos Thajsko.

Zájem ale roste i u Číny, Indie a dalších zemí. „Pokračuje boom Spojených arabských emirátů, díky přímému spojení do emirátu Ras Al Khaimah jde vlastně o nejbližší exotiku, jen necelých šest hodin letu, a Češi toho využívají,” říká Jan Bezděk z CK Fischer. Zájezdy do exotických zemí totiž letos také mírně zlevnily, zejména díky klesající ceně letenek a silnější koruně.

Podle marketingového ředitele cestovní agentury Invia.cz Michala Tůmy se do módy vrací také zájezdy do Turecka, Tuniska a Egypta. „Třeba zájezd do Turecka letos volilo dvakrát více lidí než v loňské letní sezóně,” říká Tůma.

Novodobým trendem je podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří také cestování za konkrétními zážitky. „Teď už si lidé nechtějí jen odškrtávat na mapách, kde všude byli, ale jednou za nějakým konkrétním zážitkem. Třeba na kola,” říká. To potvrzuje i Slevomat, který právě konkrétně cyklistických zájezdů letos prodal o 360 procent více než loni.