Čistírny a prádelny se přesouvají na internet. Jen v Praze je to trh ve stovkách milionů

Podobně jako se před několika lety rozběhl internetový byznys zajišťující dovoz jídel z restaurací, začíná se rodit on-line čistírny a prádelny. V západoevropských metropolích podobné start-upy už fungují zhruba dva roky. Již stačily přitáhnout pozornost velkého kapitálu.

Služba funguje tak, že si zákazník přes internet objedná čištění či praní včetně žehlení. Kurýr si pro prádlo přijede a pak ho zase přiveze domů nebo třeba zákazníkovi do práce.

„Nabouráváme trh, který vypadá naprosto nedigitálně,“ říká Petr Žibřid, spolumajitel služby LaundryJet.cz, který je současně bankéřem v Equa bank. Nejde podle něj o masový obor. Potenciál trhu v Praze, která je pro tuto službu územím číslo jedna, ovšem podnikatel odhaduje na stovky milionů korun tržeb ročně.

Dalším uchazečem o nový trh je projekt WeHateIroning.cz. Jejím spoluvlastníkem je podnikatel Jan Kmoch, který dosud působil hlavně kolem pořádání kulturních a společenských akcí.

„Model fungování máme otestovaný a vyladěný. Teď se těšíme, že se opřeme do větších objemů. Budeme investovat do dalších aut, strojů a v plánu máme vstoupit i do zahraničí,“ sdělil Kmoch.Také konkurence z Laundry Jet už řeší expanzi do ciziny. „Realisticky se díváme na rozšíření do střední a východní Evropy,“ doplnil Žibřid.

Jedním z lídrů sektoru v zahraničí je britský start-up Laundrapp, který působí již ve stovce tamních měst. Jen loni firma získala od investorů na další rozvoj pět milionů liber.

Investorům se obor začíná líbit už i v Česku. „Aktivně jsme je nevyhledávali, ale zrovna v poslední době nás sami začínají oslovovat. Chceme se rozvíjet dál, takže se vstupu investora nebráníme,“ dodal Kmoch z We Hate Ironing.