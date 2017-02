Davis Cup: prestižní, ale zároveň prodělečná akce

Čeští tenisté podle očekávání prohráli v prvním kole Davis Cupu v Austrálii a účast ve světové skupině pro příští rok budou zachraňovat v baráži. Už po prvním kole je tak jasné, že letošní ročník neskončí úspěchem sportovním ani ekonomickým. Přestože se v tenise točí milionové odměny a pořadatelé velkých turnajů neustále zvyšují prize money, Davis Cup je stále otázkou hlavně prestiže, nikoli zisku.

Fed Cupu nejsou ziskové projekty, jde o prestiž a reprezentaci země, ale pro promotéra je to obtížné, protože reklamní práva vlastní ITF. A tak zisk se dá vyhlížet pouze v případě, že hostíte atraktivního soupeře, zápas umístíte do velké haly a lidé si koupí lístky za ceny, které nejsou symbolické. Typově to byla před deseti roky sice jen baráž, ale doma se Švýcary s Federerem a Wawrinkou,“ řekl deníku E15 Karel Tejkal, mluvčí České sportovní, která organizuje zápasy českých tenisových týmů.

Dotace celého jednoho ročníku Davis Cupu je devět milionů dolarů, z toho pro vítěze je určeno 550 tisíc dolarů, v přepočtu 13,8 milionů korun na celý tým. Právě skončené Australian Open přitom nabídlo celkovou dotaci 37 milionů dolarů a 2,67 milionu si odnesli vítězové dvouhry. Každý.

Mezinárodní tenisová federace ITF, pod kterou spadají týmové soutěže Fed Cup a Davis Cup, kromě prize money účastníky nijak finančně nepodporuje. Znamená to, že každý tým si ze svého uhradí cestu i ubytování. Každý venkovní zápas, navíc v daleké destinaci, jako byla Austrálie, tak znamená milionové výdaje, ale žádný příjem. „Všechny zápasy venku, ať již je to Davis Cup či Fed Cup, jsou ztrátová záležitost. A čím je to vzdálenější a dražší země, tím jsou náklady vyšší. Austrálie je tedy jedno z nejhorších míst, když náklady na jeden zápas jsou přes milion korun,“ dodal Tejkal.

Podle Miroslava Černoška, majitele agentury Česká sportovní, se mohou náklady v jedné sezoně dostat i na 20 milionů korun. Hlavním zdrojem příjmů jsou tak pro organizátory příspěvky od sponzorů, a hlavně výnos ze vstupného. Například v loňském roce se ale český tým ani jednou nepředstavil v domácím prostředí. Takové sezony jsou pak neziskové.