Desítky tisíc podnikatelů stále nemají registraci k EET

Autentizační údaje k elektronické evidenci tržeb (EET) získalo do dnešních 11:00 zhruba 112 000 podnikatelů, což by měla být většina.

Vyplývá to z údajů, které poskytla Finanční správa. Podle původních odhadů Finanční správy se druhá vlna EET, která začíná ve středu, měla týkat až 250 000 podnikatelů. V pondělí ovšem odhad snížila s tím, že ne všichni z odhadovaného počtu musí začít evidovat. Nový odhad ovšem neuvedla. Elektronická evidence tržeb povinně začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace.

Do další vlny EET tak podle Finanční správy nespadají například o obchodníci, kteří přijímají pouze platby převodem z účtu na účet. Rovněž existuje řada obchodníků, kteří mají pouze sezonní prodej. Těm stačí se do systému EET přihlásit později, tedy až ve chvíli, kdy začnou platby přijímat. Navíc podle správy část podnikatelů, kteří současně s maloobchodem podnikají v pohostinství, využila své autentizační údaje získané pro první vlnu.

Evidovat také nemusejí ti, kteří mají prodej jako okrajovou činnost. "Pokud se jedná o okrajovou, doplňkovou činnost, která by měla být v režimu EET evidována dříve než hlavní činnost, pak lze tuto činnost evidovat až současně s činností hlavní," vysvětlila daňová specialistka společnosti KODAP Jana Janoušková.

O okrajovou či doplňkovou činnost se jedná tehdy, pokud tržby z této činnosti za předchozí kalendářní rok jsou za každou jednotlivou provozovnu do 175 000 korun a současně tvoří maximálně 49 procent tržeb provozovny. Týká se to například veterinářů, který zároveň s ordinací prodává krmivo a tržby z této činnosti jsou nižší než 175 000 korun a tvoří maximálně 49 procent tržeb. Služby veterinářů přitom spadají až do třetí fáze EET, která začíná za rok v březnu.

Finanční správa již dříve také deklarovala, že kontroly dodržování EET zahájí okamžitě. "Vzhledem k tomu, že kontrolní nákup v obchodě je mnohonásobně rychlejší než kontrolní nákup v restauraci, půjde o stovky akcí denně, a to napříč celou republikou," uvedl v pondělí šéf Finanční správy Martin Janeček.

Za závažné porušení zákona o evidenci tržeb přitom hrozí pokuta až 500 000 korun nebo až uzavření provozovny. K zásadnímu porušení například patří, že obchodník nebude mít zařízení pro evidenci tržeb.

Podle dostupných statistik eviduje Finanční správa v současnosti zhruba 88 000 evidujících podnikatelů a v systému je přes 273 milionů účtenek.

Finanční správa vydala přes 155 000 autentizačních údajů. V datech jsou přitom zahrnuti podnikatelé z první i druhé vlny EET.