Despacito a Hra o trůny povzbuzují turismus | E15.cz

Ostrovní stát v Karibiku je momentálně sužován virem Zika a těžkou ekonomickou depresí. Úspěch Despacita na tom nemusí až tak mnoho změnit, turistický ruch v zemi ale každopádně nakopl.

Podle mluvčího služby Hotels.com Taylora Colea vzrostl meziročně počet vyhledávání Portorika v období od půlky dubna do poloviny července o 45 procent. Serveru Travel weekly k tomu Cole sdělil, že popkultura má na rozhodování o destinaci dovolené stabilně zásadní vliv.

Z dat významné americké cestovní společnosti Expedia pak vyplývá, že počet návštěvníků Portorika ze Spojených států vzrostl ve druhé čtvrtině roku o 10 procent a z Mexika o 20 procent. Ředitel agentury Puerto rico tourism go přínos Despacita rovněž potvrzuje a dodává, že Portoričané ještě budou sledovat, jak se trend projeví na prodejích a obsazenosti hotelů.

Láká i Hra o trůny a Hobbit

Existenci přímé souvislosti mezi populární kulturou a oblíbeností země na cestovním trhu odborníci zpochybňují. Pro jeden její příklad se vydáme do Jižní Koreje. Ta se na konci devadesátých let vydala cestou kulturního modernizování a masivní kampaně s cílem popularizace své hudební a filmové tvorby. Výsledkem byl nárůst počtu příchozích turistů mezi roky 2010 a 2015 z 8,8 milionů na 13,2.

Autorka knihy o korejském dobývání světa popkulturní cestou Euny Hong k tomu však namítá, že daleko větší vliv v něm mohla mít například korejská gastronomie. Pro Bloomberg.com dále řekla, že výše zmíněný efekt nebude u žádné země nikdy možné spolehlivě dokázat.

Jinak by možná mluvili v Dubrovníku. Do historického města na jihu Chorvatska proudí davy turistů tradičně, v poslední době ale začínají přesahovat jeho možnosti. A to do značné míry kvůli natáčení seriálu Hra o trůny, v jehož kulisách se vypravují speciální prohlídky.

V reakci na to nechalo vedení města do centra nainstalovat síť bezpečnostních kamer a s jejich pomocí počet návštěvníků reguluje.

A v neposlední řadě zmiňme Nový Zéland – kdo se při jeho návštěvě nepodívá do krajiny Pána prstenů, jako by na něm vůbec nebyl. Novozélanďané od uvedení Pána prstenů do kin zaznamenali dokonce padesátiprocentní nárůst návštěvníků.