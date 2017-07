Dešťovka rozhýbe trh s jímkami na vodu. Ministerstvo připravilo dotace | E15.cz

Přestože Češi vzali na konci května balík 110 milionů korun dotací na využití dešťové vody útokem, zatím má jistotu přiklepnutých peněz jen necelá pětistovka z 2279 žadatelů. „U 1807 žádostí za 87,2 milionu korun čekáme na opravu nebo doplnění žádostí,“ říká mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová. Nejčastěji žadatelům chyběl odborný posudek.

Prodejci zaznamenali kvůli vyhlášení dotačního programu Dešťovka zvýšený zájem o systémy na zadržování srážkové vody a její využití na zálivku zahrad nebo na splachování záchodů. Množství prodaných systémů by se mohlo zvednout o desítky procent. Před dotacemi se podle odhadů lidí z trhu prodaly za rok jednotky tisíc podzemních nádrží a souvisejícího vybavení. „Absolutní navýšení bylo zatím zhruba 32 procent. Hlavní vlnu teprve očekáváme. Věřím, že prodeje stoupnou o minimálně 60 procent proti období před dotací,“ říká Zdeněk Šnábl, ředitel inženýrských sítí ve společnosti Ptáček – velkoobchod.

Zhruba dvoutřetinový nárůst prodeje systémů na využití dešťové vody očekává také Ondřej Samek ze společnosti Nicoll, která dodává výrobky německé firmy Graf a ročně prodává několik stovek systémů. Ministerstvo životního prostředí se chystá na začátku srpna vyhlásit druhou vlnu Dešťovky, do níž tentokrát vloží 240 milionů korun.

„Lidé už budou vědět, za jakých podmínek mohou o dotace požádat. Jednodušší bude také posudek. Před první vlnou jsme odbavovali třicet dotazů denně. Přes 70 procent lidí ale zjistilo, že nesplňuje podmínky, nebo nemělo dostatek peněz na spolufinancování,“ dodává Samek. Dotace pokryjí maximálně polovinu nákladů. U nejpoptávanějšího systému na využití dešťové vody pro zálivku záhrady a splachování WC vychází průměrná dotace ze 1707 podaných žádostí na 46 tisíc korun.

Zhruba stejnou částku musí doplatit majitel domu. „U dvou už hotových projektů na využití srážkové vody pro splachování toalet a zálivku zahrady byly investiční výdaje na jeden projekt zhruba 120 tisíc korun. Dotace v těchto konkrétních případech pokryla až 40 procent z nich,“ dodává Lucie Früblingerová.

Kromě prodejců systémů z Dešťovky profitují také zpracovatelé odborných posudků a projektové dokumentace. Část prodejců tuto službu poskytuje v rámci dodávky. Vyřizují je také specializované firmy. „Je to jen krátká vlna. Nevyplatí se nám poskytování odborných posudků rozjíždět,“ uvádí Miloš Kröhn ze společnosti Mirosep, jejíž prodej systémů na dešťovou vodu se pohybuje ve stovkách.

Náklady na projektovou přípravu by neměly podle SFŽP přesahovat deset procent z dotované částky. U systémů pouze na dešťovou vodu by se měly pohybovat od dvou do pěti tisíc korun. U systémů využívajících i přečištěnou odpadní vodu pak zhruba do deseti tisíc korun.