Dvanáct firem chce vytvořit informační systém k hazardu

Veřejná soutěž na systém, který zajistí evidenci hazardních hráčů, míří po několika odkladech do finále.

Ministerstvo financí konečně pokročilo v tendru na vytvoření informačního systému, s nímž počítají nové zákony regulující hazard v Česku platné od ledna. Po půlročním posouvání termínu pro podání přihlášek dospělo výběrové řízení s předpokládanou hodnotou tři sta milionů korun do fáze, kdy termín vypršel.

„Termín pro podání nabídek skončil 28. prosince. Ministerstvo financí obdrželo dvanáct nabídek. V současné době probíhá jejich hodnocení,“ uvedl Filip Běhal z tiskového oddělení úřadu. První lhůta pro podání přihlášek přitom byla na konci května, od té doby ji stát několikrát posunul. Podle ministerstva to bylo kvůli velkému množství dotazů k podobě systému, které na úřad chodily od potenciálních uchazečů.

O informačním systému – kterému loterijní a sázkové firmy říkají neformálně „velký bratr“ – stát hovoří jako o páteři nové regulace. Jeho součástí je například databáze všech lidí, kteří hrají ruletu a poker nebo sázejí přes internet včetně gamblerů a firem pohybujících se dosud v šedé zóně trhu. Systém také bude hlídat, zda někdo za sázení neutrácí sociální dávky a příspěvky, a pokud ano, v hraní mu stejně jako u patologických hráčů bude moci zabránit.

Nové zákony o hazardu, které mimo jiné zvyšují daň z výherních automatů z 28 na 35 procent a umožňují i tuzemským firmám spustit internetové kasino, platí od ledna. Umožní také oficiální vstup zahraničních firem provozujících nyní sázkové či kasinové weby v češtině bez české licence z Kypru nebo Gibraltaru na český trh a ty, které o licenci nepožádají, hodlá stát prostřednictvím poskytovatelů internetového připojení blokovat. Samotný systém se ale letos spustit nestihne.

„Zavedení IT systému k hazardu je od počátku koncipováno s pozdějším startem a je to tak zakotveno už v přechodných ustanoveních příslušného zákona,“ uvedl Běhal. „S ohledem na to, jak rychle či pomalu bude vysoutěžena veřejná zakázka na dodavatele systému, lze jeho spuštění očekávat v průběhu roku 2018,“ dodal.