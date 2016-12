EET lze obejít, postihy jsou ale likvidační

Obcházení EET může přijít podnikatele velmi draho. I přesto to ale někteří zkusí. Jaké postihy jim hrozí?

Od 1. prosince musí řada podnikatelů povinně evidovat tržby. Někteří z nich však se systémem EET nesouhlasí a přemýšlí, jak ho obejít. Server E15 se podíval na jednotlivé možnosti obcházení evidence tržeb.

Zároveň upozorňujeme, že následující postupy jsou protizákonné. Sankce za porušení povinnosti při evidenci tržeb mohou být pro podnikatele likvidační, pokuta může dosáhnout 500 tisíc korun.

Propírané způsoby, jak obejít EET:

Neevidovat: Neevidovat pomocí EET je nejsnadnějším, ale také nejméně prozíravým způsobem, jak se EET vyhnout. Pokud podnikatel nebude evidovat a finanční úřad na něj vede spis společně s přiznáním k DPH, kde patří do skupiny předmětu činnosti „Ubytování“ či „Stravování“, pak bude v případě neevidence velmi snadno odhalen. Neevidovat ale teoreticky mohou noví plátci s tím, že se zařadí do jiné skupiny, která nepodléhá EET, nebo nezačnou evidovat vůbec. Znovu riskují poměrně vysoké postihy. Dvě pokladny: Dalším, sofistikovanějším způsobem je použít dvě pokladny s tím, že na EET bude napojená jen jedna. Problémem může být neohlášená kontrola finančního úřadu a výrazně odlišná data oproti jiným provozovnám, které se také mohou stát důvodem kontroly. Kluby a spolky: Propíraným způsobem je pochopitelně obcházení prostřednictvím založení komunitních spolků, zaměřených například na pití a stravování. Problémem je v podstatě administrativní náročnost – každý, kdo bude chtít konzumovat a vyhnout se EET, se bude muset stát členem spolku. V minulosti byl tento způsob uplatňován například u vý(pro)herních automatů, kdy byla zakládána sdružení „veselého hraní“. V tomto případě se ale může ministerstvo financí opírat o judikáty, které byly v těchto případech vydány. Výpadky internetu: Nedostatečné internetové připojení, které neustále padá, je dalším způsobem, který podnikatelé mohou použít. Finanční správa ale bude porovnávat chování provozoven s jinými subjekty. V případě kontroly může Finanční správa argumentovat tím, že si měl podnikatel zajistit stabilnější internetové připojení. Úprava softwaru a tlačítko „neposílat“: Některé účetní programy už umožňují neevidovat část tržeb prostřednictvím EET. Analytici předpokládají, že tento způsob bude nejvíce využíván a umožní nejvíce tržeb jednotlivých provozoven skrýt. Je také administrativně a finančně méně náročný než v případě dvou pokladen, zároveň také majitel provozovny bude mít absolutní kontrolu nad evidencí. Majitel by například mohl prostřednictvím mobilního telefonu kontrolovat, kdy je zapnuté odesílání dat prostřednictvím EET a například v případě návštěvy štamgastů či různých uzavřených akcí (například svateb) evidenci vypnout. Zákazník si ale platnost své účtenky může ověřit pomocí FIK kódu a poté podnikatele "udat".

Nejasnosti ohledně EET

Systém EET však v současnosti naráží na řadu problémů. Někteří podnikatelé nemusí vědět, co mají nebo nemají evidovat: "Definice toho, kde jsou hranice toho co ještě se evidovat nemusí a co už ano totiž zatím ministerstvo nevydalo a tak spolky rybářů, myslivců či fotbalistů nemají 100% jistotu, zda když uspořádají ples, budou muset tržby z prodeje jídla a pití evidovat či nikoli. Jeden ples ročně prý nevadí, kde je ale ona pomyslná hranice, veřejnosti přesně sděleno nebylo," uvedl Aleš Pošpíšil ze serveru FinExpert.cz.

Ministrovi financí Andrejovi Babišovi se také nepodařilo vyjednat snížení DPH u piva. Řada majitelů restaurací také varovala, že kvůli EET jim vzrostou náklady a budou muset zvýšit ceny, především obědových menu nebo alkoholických nápojů.

