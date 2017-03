Faktury, formuláře, analýzy. Algoritmy nahrazují stále více firemních procesů i v Česku

Vyplývá to z průzkumu organizace ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic), která v Česku sdružuje společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb.

Například SAP Services s pomocí robotické automatizace dokáže zcela bez lidského zásahu zpracovat ročně více než 312 tisíc faktur a k vyřízení dalších zhruba 180 tisíc je zapotřebí jen částečného dohledu člověka.

Mezi další kategorie zautomatizovaných činností podle ABSL patří reporting, analýzy, vyplňování formulářů, práce s databázemi i opakované úkony, které lze provádět pomocí maker.

„Pro robotickou automatizaci jsou obecně vhodné zejména procesy, kde se lze rozhodovat na základě jasných kritérií a proces má rozumnou složitost. Vesměs jde o typ práce, kdy člověk realizuje nějakou rutinní činnost a nemusí příliš přemýšlet,“ říká Milan Kulhánek ze společnosti Deloitte.

I to se ale postupně začíná měnit. V kombinaci se strojovým učením a pokročilou umělou inteligencí může být automatizace velmi komplexní. Jak vysvětluje Milan Kulhánek ze společnosti Deloitte, příkladem z praxe je e-mail s dotazem na fakturu. Robot e-mail přijme, pochopí základní sdělení, připojí se do účetního systému, zjistí příslušnou informaci a pošle ji zpět klientovi.

Ředitel asociace ABSL Jonathan Appleton současně dodává, že v segmentu podnikových služeb ovšem není na pořadu dne zánik některých profesí. „Firmy jednoduše lidi převedou na jiné činnosti a kompetence, což jim umožní zkvalitnit služby a růst podnikání,“ tvrdí Appleton.

Jeho tezi podporuje skutečnost, že jen v segmentu podnikových služeb došlo k meziročnímu nárůstu počtu zaměstnanců o 16 procent. Celé odvětví v České republice aktuálně zaměstnává 75 tisíc lidí a generuje tři procenta českého hrubého domácího produktu. Mezi další firmy z oboru patří Siemens, Infosys či Okin BPS.