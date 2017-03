Farmaceutický trh znervózněl. Novela ohrožuje volnou soutěž mezi distributory léků

Už za devět měsíců začne platit pravidlo o povinných dodávkách léků stávajícím distributorům. Oslabí to vzájemnou konkurenci.

Žádní noví hráči, žádná velká expanze, avšak od prosince budou mít distributoři léků nárok na dodávky od farmaceutických firem v množství odvozeném od jejich tržního podílu. Stanovuje to novela zákona o léčivech.

Vzhledem k systému plánování se už distributor stěží dostane k významně většímu množství zboží, než jaké odebíral v minulosti. To oslabí konkurenční boj. Distributoři budou mít například potíže přihlásit se do výběrových řízení velkých nemocnic na dodání větších množství konkrétních přípravků.

Nařízené dodávky v minulosti kritizovali sami výrobci léků. Nesouhlasili s povinností uzavřít smlouvu s každým distributorem. Nové uspořádání by sice mohlo vyhovovat etablovaným distributorům, kterým by prakticky zaručovalo jejich postavení, ale není tomu tak. „Bez diskuze to poškodí hospodářskou soutěž,“ je přesvědčen výkonný ředitel Asociace velkodistributorů léčiv Tomáš Votruba. Asociace sdružuje tři ze čtyř velkých distributorů léčiv v Česku, kteří dohromady vykazují roční obrat kolem padesáti miliard korun.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při projednávání novely varoval, že úprava může zafixovat tržní podíly a bránit novým distributorům ve vstupu na trh. „Bojíme se, že by došlo k významnému omezení a narušení hospodářské soutěže,“ uvedl na sněmovním semináři Petr Solský, místopředseda ÚOHS. S tím se ztotožnil i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Změna se ale do novely dostala pozměňovacím návrhem poslance Jiřího Běhounka (ČSSD), na němž poslanci trvali.

Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv teď spolu s výrobci vymýšlejí metodiku, jak novelu přesně aplikovat. Podle lidí blízkých jednáním ale není příliš pravděpodobné, že by dovedly obrousit hrany zákona natolik, aby hospodářskou soutěž neomezoval. Změnu naopak podporovali lékárníci a majitelé lékáren v přesvědčení, že omezí výpadky v dodávkách léků.