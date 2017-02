Favoritem prezidentských voleb je podle bookmakerů Zeman, na výhru Horáčka šla ale nejvyšší sázka

"Ačkoli na Zemana si vsadilo zatím zhruba dvakrát tolik lidí, co na Horáčka, celkový objem přijatých sázek je u obou kandidátů v podstatě stejný. Na Zemana sází víc lidí menší částky, na Horáčka sice méně lidí, ale za víc peněz," uvedl mluvčí Tipsportu Václav Sochor. Třetí co do počtu přijatých tiketů je podle něj podnikatel Igor Sládek, v objemu vsazených peněz politolog Petr Robejšek.

Tipsport přijal sázky za 2,7 milionu korun. Dva klienti vsadili 200 tisíc korun na to, že prezidentem bude buď Zeman nebo Horáček. Tato příležitost je ohodnocena poměrně nízkým kurzem 1,3:1. "Pokud jde o sázku na konkrétního kandidáta, jeden klient si na Michala Horáčka vsadil 75 tisíc korun. Nejvyšší sázka na Miloše Zemana je 55 tisíc," doplnil Sochor.

Sázky u Fortuny se vyšplhaly téměř na milion korun. "Poslední prezidentské volby byly rekordní nesportovní událostí s celkovými náběry 30 milionů korun. I na příkladu voleb v USA se ukázalo, že sázky na prezidenta jsou prostě fenomén. Vklady na ty příští české by mohly být i dvojnásobné, tedy 60 milionů korun," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Celkové sázky na prezidentské volby v roce 2013 u sázkových kanceláří přesáhly 50 milionů korun.

Sázkaři si podle Šraina jasného hlavního favorita nenašli. "Řada lidí po posledních zkušenostech věří, že volební kampaně mohou být hodně turbulentní. Proto zkouší uhodnout i některý z vyšších kurzů. Nejvyšší sázka zatím činí 25 tisíc korun, přičemž tiket byl podán na třetího v řadě, politologa Robejška," dodal Šrain. Robejšek má ve Fortuně kurz 9:1.

Zhruba pětina sázek jde podle Šraina shodně na Zemana a Horáčka, na Robejška 13 procent. Po třech procentech připadá na Tomia Okamuru, Zdeňka Škromacha či Marka Ebena.

"Volba prezidenta je rovněž příležitost pro získání raritního tiketu. Jinak si nelze vysvětlit 11 tiketů na Jana Krause (888:1), deset tiketů na Karla Gotta (750:1) nebo osm tiketů na Luďka Sobotu (5555:1)," dodal Šrain.

Chance zatím přijala sázky za 200 tisíc korun. "Nejvyšší sázka je za 10 tisíc korun na obhajobu prezidentského křesla Milošem Zemanem," dodala mluvčí Chance Markéta Světlíková.