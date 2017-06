Firmy nejvíc touží po vývozu do Číny a USA, export byl loni rekordní | E15.cz

Největší zájem mají čeští exportéři aktuálně o vývoz do Číny, USA, Ruska a Německa. Roste také poptávka o služby státu na podporu vývozu. Vyplývá to z letošního setkání firem s ekonomickými diplomaty, které dnes skončilo v Praze. Příležitost ke konzultacím s ekonomickými rady a řediteli kanceláří CzechTrade využilo ve středu a čtvrtek téměř 500 tuzemských firem, o třetinu víc než loni. Uvedli to zástupci ministerstev zahraničí a průmyslu.