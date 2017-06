Firmy nemají zaměstnance, výdělky za úklid stouply až dvojnásobně | E15.cz

Na takzvanou sdílenou ekonomiku tvrdě dopadá kritický nedostatek lidí na trhu práce. Firmy nemohou sehnat zaměstnance, proto například cena za úklid domácnost stoupla až dvojnásobně. Vyplývá to z ankety mezi firmami, které tyto služby provozují.

Se snižujícími se počty uchazečů o zaměstnání mizí i počet těch, kteří jsou ochotni dělat sami na sebe, uvedl start-up LidskáSíla.cz. Tomu už od začátku letošního roku chybí až 500 lidí, jimž by dokázal najít zakázky na úklid. "Kvůli tomu strmě rostou hodinové sazby za úklid, přičemž dáma na úklid si vydělá až dvojnásobek toho, co bylo doposud u běžných uklízeček zvykem," uvedl zakladatel firmy Robert Vojáček.

Nezaměstnanost klesá 30 měsíců po sobě, v květnu činila 4,1 procenta. Dramaticky to dopadá na sdílenou ekonomiku, která je závislá na tom, kolik nových lidí se do procesu zapojí. "Abychom mohli růst dle poptávky, odhadujeme, že bychom potřebovali udat zakázky až pro 500 nových lidí," uvedl Vojáček.

"Se zvýšeným počtem zakázek evidujeme i větší počet těch, na které se žádný pomocník nepřihlásí. Většinou jde o úklid bytů nad 100 metrů čtverečních," dodal zakladatel portálu SuperSoused.cz Lukáš Novák. Ceny stanovují sami 'SuperSousedé' a je pouze na zákazníkovi, jakou nabídku si vybere. Cena dvouhodinového úklidu začíná většinou na 490 Kč, generální úklid se pohybuje kolem 1100 Kč, podotkl.

Ceny za úklid rostou i u dalších poskytovatelů, nárůst cen v Praze je proti loňskému roku více než deset procent, řekl zakladatel služby hlidacky.cz Petr Šigut. Při hlídání je podle něj nejoblíbenější model, kde hlídačka pravidelně poskytuje služby dvěma až třem rodinám. Průměrná cena je letos v Česku 97 Kč za hodinu, a pohybuje se od 129 korun v Praze po 85 Kč v Olomouci.

LidskáSíla.cz spojuje klienty a poskytovatele úklidových služeb. Jelikož není možné pokrýt velkou poptávku právě kvůli nedostatku lidí, kteří by se do úklidů zapojili, skokově roste průměrná cena služby. Od začátku roku stoupla průměrná hodinová sazba o 50 procent na 242 korun, stálí zákazníci platí za pravidelné úklidy kolem 200 Kč na hodinu. Dáma na úklid si tak po odečtení provize může přijít až na na 170 korun za hodinu, když ještě na začátku roku to bylo maximálně 140 korun.