Hory hlásí nejlepší sezonu za řadu let, skiareálům pomáhají investice z minulosti

„Letošní sezona je zatím nejlepší, co máme areál. A to je pět let,“ říká majitel lyžařského střediska v Olešnici v Orlických horách Radko Hartman. Na jeho sjezdovkách leží kolem metru sněhu, což by mělo bez problé- mů vydržet do dubna. Roli v návštěvnosti podle něho sehrává i psychologický efekt, kdy do hor návštěvníky láká zasněžená krajina.

Podobně hovoří spolumajitel areálu na šumavském Špičáku Vladimír Kasík. „Podmínky jsou asi nejlepší za posledních pět let. To se také odrazilo na návštěvnosti, lednem se blížíme těm nejlepším sezonám,“ míní. Vyzdvihuje především začá- tek roku, kdy na Šumavě napadl metr prašanu.

O třetinu více návštěvníků než minulou sezonu hlásí i východokrkonošský Skiresort Černá Hora–Pec, kde mají na sjezdovkách až 170 centimetrů sněhu. „Důvodů pro úspěch začátku zimy ale vidíme více než jen v počasí a lyžařských podmínkách,“ uvedla mluvčí Zina Plchová. Zmínila hlavně investice do lyžařské školy a dětských parků.

Na investice sázejí i ve středočeském Monínci, kde lze podle mluvčího Radka Poláka díky moderní technice zasněžovat až do plus patnácti stupňů. To si ale správci letos zřejmě nevyzkoušejí. I na Monínci vzrostla návštěvnost o třetinu. "Proto také počítáme s tím, že se nám více než padesátimilionová investice rychleji vrátí,“ doplnil Polák.

Co se týká celkových investic, areály před letošní zimou šláply mírně na brzdu. Zatímco v létě 2015 vložily do modernizace či lanovek přes miliardu korun, před nynější zimou to byly nižší stovky milionů. Menší střediska na investice po minulých málo chladných zimách často nemají peníze. Letos se ale mohou finančně zahojit.

Podle průzkumu agentury GfK pro CzechTourism se v zimě na hory chystá téměř čtvrtina populace, zhruba 2,5 milionu lidí. Vyrážejí tam hlavně mladí lidé ve věku osmnáct až 25 let, středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaní lidé a obyvatelé větších měst. Z nebývalého zájmu těží i majitelé restaurací a ubytovacích zařízení, například v Železné Rudě se v posledních dnech host bez rezervace neobejde.