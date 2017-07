Jak promění miléniálové trh práce? Budoucnost patří zaměstnáním na volné noze, tvrdí personalisté | E15.cz

Zároveň si i zkušení zaměstnanci mají nad rámec svých každodenních povinností někdy chuť zkusit zajímavý nový projekt, který má pro ně smysl. A tak se personalisté shodují, že lidí na volné noze přibývá. A firmy si pomalu zvykají s tím pracovat.

Podle průzkumu, který personalistický gigant Manpower udělal loni mezi mileniály po celém světě, je polovina z nich otevřena netradičním formám zaměstnání. „Většina zaměstnavatelů napříč ekonomikou tvrdí, že nemůže najít dostatek lidí s vhodným profilem. Je nevyhnutelné, aby zaměstnavatelé mnohem více naslouchali, co současná a budoucí generace na trhu práce hledá. Firmy musí být mnohem více kreativní a nemohou si jednoduše dovolit nebýt pro mileniály přitažlivými,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.

Na zprostředkování krátkodobé práce se zaměřil v Česku například Robeeto, projekt Simony Kijonkové, zakladatelky sítě Zásilkovna. „Lidé na sdílenou ekonomiku začínají nahlížet jako na možný zdroj obživy. V budoucnu to trh práce určitě pozmění,“ říká Stanislav Koukal, šéf Robeeto. „Snažíme se našim klientům co nejvíc pomoct při hledání zakázek na internetu a vším, co se k tomu váže, od daní po organizaci času,“ dodává Koukal.

Podobně si LMC, provozovatel tradičního serveru jobs.cz, hodně slibuje od svých platforem pro jednorázové pracovní dohody Profinaut a Easytask. Spojují potenciální zaměstnavatele s freelancery a poskytují jim servis. Pro jednotlivce, malé i velké firmy jsou to platformy, kde seženou pro konkrétní úkol externistu. „Easytask jsme udělali pro firemní uživatele. Jednou měsíčně jim přijde souhrnná faktura za všechny objednané služby, nemusí tedy řešit komunikaci se všemi dodavateli zvlášť,“ uvádí v propagačním textu Adam Hazdra z Easytask.

Rostou také specializované projekty, které využívají práci samostatných pracovníků Třeba Lidská síla, úklidová platforma v Praze a Brně. Nebo Topdesigner pro soutěže grafických návrhů.

Na uvedené trendy lze však nahlížet také kriticky, například britský list The Guardian je mnohdy zmiňuje v souvislosti s prekarizací práce a skutečností, že současná mladá generace takzvaných miléniálů bývá na Západě chudší, než byli ve stejném věku jejich rodiče.

Růst jejích výdělků navíc zaostává za zbytkem společnosti, což výhledy jejich budoucnosti dále zhoršuje, jak již dříve upozornilo řečené britské médium. Významně se tak miléniálům mimo jiné vzdaluje šance na pořízení si vlastního bydlení a získání hypotečního úvěru.