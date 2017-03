Jazykovka z Prahy bude učit i v Polsku. Poláci se méně spoléhají na školu, říká její spolumajitel

Jedna z významných českých jazykových škol, James Cook Languages, se rozšiřuje do Polska. Koupila tamní jazykovou školu ACT.

Více než rok si rostoucí jazyková škola James Cook Languages vybírala, do jaké další evropské země expandovat. Polský trh je podle spolumajitele školy James Cook Languages Jakuba Štefečka perspektivní. „Na tamním trhu není žádná jazyková škola velikostně srovnatelná s námi,“ poznamenal Štefeček.

Do budoucna se chce James Cook Languages v Polsku stát jedním z hlavních hráčů na trhu. Pro vstup na trh koupila školu ACT s 15milionovým obratem, která funguje od roku 1999 a působí ve více než třiceti polských městech. Koupi oznámil Štefeček. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Pro letošek plánuje Štefeček navýšit obrat koupené polské školy o deset až dvacet procent.

„ACT je sice malá škola, ale má skvělou pověst. Chceme z ní udělat velkého hráče,“ řekl Štefeček. „Je to dobrá vstupenka na polský trh, mnohem lepší, než kdybychom se tam chtěli dostat sami,“ dodává.

Poláci mají podle něj podobně jako Češi největší zájem o studium angličtiny. Velký rozdíl je ve struktuře klientů. Zatímco v Česku výrazně převládá v jazykovém vzdělávání to firemní, v Polsku zhruba polovinu tvoří veřejnost. Lidé si kupují kurzy sami, nebo pro své děti. „Poláci nespoléhají na státní a veřejné služby, na to, co se naučí ve škole. Jsou zvyklí si za výuku jazyků, ale i jiné služby platit,“ uvádí Štefečka.

V roce 2016 dosáhla James Cook Languages obratu 140 milionů korun, což byl proti předchozímu roku nárůst o 23 procent. Kromě Česka působí i na Slovensku. Specializuje se na poskytování jazykových kurzů firmám. V roce 1999 ji založili dva nespokojení lektoři.

Loni získala 20 nových významných klientů z řad firem, celkem v roce 2016 měla 410 klientů. Svým stávajícím firemním klientům, kteří působí i v Polsku, chce teď nabídnout rozšíření spolupráce i pro tuto zemi. V Česku pro příští roky plánuje James Cook Languages růst tempem do deseti procent ročně.