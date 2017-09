Jihokorejské firmy chtějí proniknout do českých parfumérií | E15.cz

Do sítě českých parfumerií Fann dorazila značka jihokorejské kosmetiky Cremorlab. „Hodnoty prodejů několikanásobně předčily očekávání,“ uvádí výkonný ředitel Fann Radek Voňavka. „V příštím roce očekáváme prodeje v hodnotě několika milionů korun,“ dodává.

Cremorlab je značka společnosti SM Life Science, která spadá pod jihokorejskou skupinu SM Group. V Česku už má zastoupení také značka Missha z další jihokorejské skupiny Able C&C. A mohou přibýt další. Korejská agentura na podporu obchodu a investic (KOTRA) totiž pořádá v Praze mítink K-beauty Prague, o který projevilo zájem šestnáct korejských firem.

Export kosmetiky z Jižní Koreje do Evropy se za posledních sedm let zdesateronásobil, loni dosáhl 92,5 milionu eur, přes 2,4 miliardy korun, ukazují data KOTRA.

Jihokorejský kosmetický průmysl rychle roste, jeho export míří zejména do Číny a do Spojených států. Souvisí to i s vlnou obliby jihokorejské popkultury. Korea je podle analýzy magazínu World’s Top Exports třetím největším vývozcem kosmetiky po Francii a Spojených státech.

Evropa ale představuje pro asijské firmy poměrně složitý trh kvůli přísným regulacím a také jazykové bariéře. Vyřídit povolení pro kosmetiku trvá měsíce. „Jedné firmě trvalo rok dát všechno dohromady a otestovat,“ uvádí Lucie Šarmanová z KOTRA.

Také největší korejský kosmetický hráč AmorePacific rozšiřuje svou působnost v Evropě. Před několika dny oznámil otevření obchodu své značky Sulwhasoo v Paříži. AmorePacific k tomu dodal, že se snaží urychlit posilování svého tržního podílu ve světě, protože pociťuje potenciál k dalšímu růstu.