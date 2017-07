Kariéristky mají pré. Firmy jim dávají jako benefit zmražení vajíček | E15.cz

Byznys kolem asistované reprodukce generuje v Česku čtyři miliardy korun ročně. Z toho na takzvaný social freezing alias zmrazení vajíček připadá zatím několik milionů. V zámoří tato služba zažívá boom. Žena si nechá zmrazit vlastní vajíčka, aby je mohla použít k otěhotnění až za několik let.

Odběr až deseti vajíček, nákup potřebných léků a uložení v kryobance vychází v Česku zhruba na padesát tisíc korun. „Aby měla žena solidní šanci, že po deseti letech se zamrazenými vajíčky otěhotní, potřebuje jich ideálně tak třicet. To znamená podstoupit tři cykly odběrů a zaplatit kolem 150 tisíc korun,“ říká Hana Višňová z pražské kliniky asistované reprodukce IVF Cube. To podle ní odrazuje mladší zájemkyně.

Pojišťovny odběr nehradí, pokud k němu nejsou vážné zdravotní důvody. „Druhou typickou skupinou zájemkyň jsou úspěšné ženy těsně před čtyřicítkou. Ty sice potřebné peníze mají, ale zase už ne ideální věk,“ podotýká Višňová. Případy zmrazení vajíček „na později“ se tak v Česku počítají na desítky ročně. „V roce 2014 bylo zamrazeno 428 vajíček z cyklů, které mají za cíl uchování plodnosti do budoucna,“ uvádí Jiří Tráva z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Jednou z žen, která odběr již podstoupila, je podnikatelka Erika Luzsicza. Zakladatelka mediální společnosti Axocom si nechala zmrazit vajíčka v 38 letech.

„Moje představa je využít je k otěhotnění do 43 let. Někteří známí mě za to odsoudili. Ale podle mě na tom není nic špatného, pokud ženu kariéra baví a aktuálně nemá partnera,“ vysvětluje podnikatelka. Její firma by mohla být v Česku první, která by na zmrazení vajíček poskytla benefit. „Pokud by projevila některá z našich zaměstnankyň zájem o stejný zákrok, jaký jsem podstoupila já, asi bych ji podpořila,“ potvrdila Erika Luzsicza.

V zámoří zvedlo zájem o zmrazení vajíček právě to, že některé velké firmy veřejně slíbily zaměstnankyním příspěvek až dvacet tisíc dolarů, jenž pokryje osmdesát až sto procent nákladů. Jsou to společnosti Apple, Facebook a Google a k myšlence se přihlásily také aerolinky Virgin. V USA bude mít v příštím roce zmrazeno vajíčka na 76 tisíc žen, uvedla společnost EggBanxx.